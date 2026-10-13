百業共榮！中市府經發局串聯39品牌迎五金展商機 打造會展經濟新引擎

台中會展經濟全面啟動！台中市政府經濟發展局13日舉辦「展動台中・百業共榮」2026五金展會展經濟啟動儀式，宣布串聯餐飲、旅宿、糕餅伴手禮、購物休閒等39個品牌推出專屬優惠，從「吃、住、買、玩」全面迎接展會人潮，讓商機走出展館、走進城市，把參展人流轉化為城市消費。

經發局長張峯源表示，由台灣手工具工業同業公會及朗盛行銷公司共同主辦「2026台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，將於10月20日至22日在台中國際會展中心登場，集結450家參展商、逾1,000個攤位，規模較上屆成長200攤，預計吸引上萬名國內外買主及參展商到訪台中。

台中國際會展中心營運以來活動滿檔，截至今年底，預估辦理58場展覽、吸引222萬人次、創造658億元商機；此外，農曆春節前已接獲16場尾牙預約，明年更是已經高達60檔展覽。這股龐大人流不只停留在展館，更希望走進城市的旅館、餐廳、商圈及景點，讓一場展覽的效益由單一產業擴散到整座城市。

張峯源指出，台中是手工具、工具機及精密機械重要產業聚落，具備前店後廠優勢，因此選擇從產業鏈結度高、國際買主眾多的「2026台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」出發，聯合在地業者共同迎賓。

台灣手工具公會理事長謝武志表示，台中除了有會展中心完善建設，更希望複製德國科隆展等會展經濟成功經驗，讓國內外商務客來台中不只看展、採購、談生意，更能「住台中、吃台中、買台中、玩台中」，可望創造龐大會展經濟商機。

經發局表示，推出的會展行銷活動在短短一個月內，吸引39個品牌及糕餅、旅館、商圈等多個公協會熱烈響應，匯聚屋馬燒肉、十二月粥品、秀泰影城、逢甲夜市及各大旅宿與伴手禮名店，透過一張展證或電子門票，活動全面串聯展館到城市各角落的消費網絡。

行銷活動主打「吃住買玩」特色，提供包含屋馬與十二月餐飲好康、秀泰電影優惠、薰衣草森林限定免費入園、多間質感旅宿專屬訂房折扣，以及太陽堂老店、陳允寶泉、久久津、先麥芋頭酥、如邑堂等伴手禮優惠，讓國內外商務客白天盡情逛展、夜晚深度體驗台中的城市魅力。

經發局強調，「展動台中・百業共榮」不只是一次優惠活動，更是台中建立會展經濟合作平台的起點。未來，將把此次五金展的合作模式延伸至更多大型國際展會，依不同展會客群串聯旅宿、餐飲、商圈、零售及觀光業者，持續放大會展經濟的乘數效果，真正實現「一場展覽不只成就一個產業，更要帶動一座城市的經濟」。

經發局補充，五金展專屬優惠自10月13日至10月31日止，個別品牌優惠詳情，依店家公告為準。更多活動詳情可至台中市政府經濟發展局官網「展動台中・百業共榮」專區查詢；索取免費參觀門票：https://accu.ps/bG9I2v；優惠詳情及店家：https://reurl.cc/k9geLb；店家地圖：https://reurl.cc/EYeLxK。

今日活動貴賓雲集，包括立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、台灣手工具公會理事長謝武志、朗盛行銷總經理劉子豐、台中國際會展中心主任吳春見、中華民國展覽暨會議公會理事兼中部委員會召集人翁瑀、台中市糕餅公會榮譽理事長蔡萬財及副理事長廖東榮、台中市旅館公會理事長劉國隆。

台中市好禮協會副理事長陳汶萱、逢甲觀光夜市管委會主任委員凌森耀、台中市商圈總會理事長王允伶、台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長廖述盛、台灣高鐵公司專員張芸瑄。

以及優惠店家：激旨燒鳥、屋馬燒肉、秀泰生活、秀泰影城、Moxy酒店、台中公園智選假日飯店、逢甲假日智選酒店、究匠匙、如邑堂餅家、松鶴農產品酒莊、春水良品、臻品植萃等皆派代表出席。

「展動台中・百業共榮」2026五金展會展經濟啟動儀式，經發局長張峯源（中）致詞。記者宋健生／攝影

五金工具會展優惠發布活動，各界貴賓及優惠店家代表到場共襄盛舉。記者宋健生／攝影