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影／亞運銅牌助陣！「南投原住民在一起」24日登場 千人烤大豬連嗨3天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，結合原民文化、運動、音樂與美食。記者賴香珊／攝影
「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，結合原民文化、運動、音樂與美食。記者賴香珊／攝影

「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，結合原民文化、運動、音樂與美食，舉辦定向越野挑戰賽、射箭賽、聽夢藝術節、濁岸音樂節、烤大豬等，亞運銅牌國手田欣兒、洪芷暄今擔任活動代言人，邀請國人到南投體驗原鄉魅力。

縣府指出，南投縣擁有豐富的多元族群，其中原住民族涵蓋布農、賽德克、泰雅、鄒族、邵族等，為此整合南投原民運動、文化、音樂、體驗，以運動賽事為核心，結合原民音樂晚會與部落美食打造推出觀光盛會「南投原住民在一起」系列活動。

今年「南投原住民在一起」串聯信義、日月潭及名間3大場域，24日在信義鄉雙龍國小舉辦「布農勇士定向越野挑戰賽」，並首度結合工研院「原鄉科技深化運用推動計畫」建置「濁岸月光傳說探險」實境體驗遊程，晚間則有濁岸音樂會。

為復振邵族傳統獨木舟文化，今年融入邵族造舟元素製作完成4艘獨木舟，25日當天將首度下水啟用，並舉辦「邵族傳統獨木舟暨 SUP 巴士板競賽」，讓傳統舟楫重新划入日月潭，賽後緊接「mung spi 聽夢藝術節」晚會，還有原風文創市集。

26日則在名間親子生態公園及原之驛Ba-Bu樂園辦理「第三屆南投獵人盃全國原住民族傳統射箭邀請賽」及千人烤大豬，並有原風飛鼠市集；其中，烤大豬盛大集結優秀烤豬職人同台較量爭奪「烤豬王」頭銜，更展現南投原住民烤豬產業。

縣府今舉辦「南投原住民在一起」宣傳記者會，更找來名古屋亞運空手道女子團體型銅牌「南投之光」布農族國手田欣兒、洪芷暄擔任活動代言人，兩人現場分享奪牌喜悅，讓國人看見原民孩子也是很有潛力，更鼓勵原鄉部落孩子勇敢追夢。

縣府秘書長李良珠表示，「2026南投原住民在一起」於24至26日登場，不妨把握光復節連假走進南投入住原鄉部落，體驗原民特色運動、見證獨木舟下水、大啖烤豬，一起來運動、聽音樂、吃美食，感受最道地、最有溫度的南投原鄉魅力。

「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，亞運銅牌國手田欣兒（右4）、洪芷暄（左5）今擔任活動代言人。記者賴香珊／攝影
「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，亞運銅牌國手田欣兒（右4）、洪芷暄（左5）今擔任活動代言人。記者賴香珊／攝影

亞運銅牌國手田欣兒（右）、洪芷暄（左）今擔任「2026 南投原住民在一起」活動代言人，秘書長李良珠（中）同時頒發奪牌獎勵金。記者賴香珊／攝影
亞運銅牌國手田欣兒（右）、洪芷暄（左）今擔任「2026 南投原住民在一起」活動代言人，秘書長李良珠（中）同時頒發奪牌獎勵金。記者賴香珊／攝影

「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，亞運銅牌國手田欣兒（右）、洪芷暄（左）今擔任活動代言人。記者賴香珊／攝影
「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，亞運銅牌國手田欣兒（右）、洪芷暄（左）今擔任活動代言人。記者賴香珊／攝影

「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，結合原民文化、運動、音樂與美食，舉辦定向越野挑戰賽、射箭賽、聽夢藝術節、濁岸音樂節、烤大豬等。記者賴香珊／攝影
「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，結合原民文化、運動、音樂與美食，舉辦定向越野挑戰賽、射箭賽、聽夢藝術節、濁岸音樂節、烤大豬等。記者賴香珊／攝影

「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，其中邵族獨木舟25日將於日月潭下水啟用。記者賴香珊／攝影
「2026 南投原住民在一起」活動於24至26日登場，其中邵族獨木舟25日將於日月潭下水啟用。記者賴香珊／攝影

亞運 南投 原住民 鄒族

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