96歲阿未奶奶再展大愛！任台中榮總志工逾22年 今再捐1輛中巴

96歲的「阿未桑」江林阿未曾任台中榮總志工逾22年，今再次展大愛，捐一輛全新21人座中型巴士給台中榮總，由院長傅雲慶代表受贈並致贈感謝狀。江林阿未早年風雨無阻騎單車、轉乘公車到中榮服務，如今再捐車支援醫療團隊，用行動陪伴更多有需要的病友與偏鄉民眾。

江林阿未1999年在鄰居邀約下加入中榮志工隊，直到2022年以92歲高齡退休，服務逾22年。她曾協助健保紙卡換卡與諮詢、門診引導、樂齡服務，及癌症資源中心服務，每周兩次值班總是準時報到，也常騎腳踏車深入社區支援健檢與癌篩等，榮獲衛福部志願服務金質、銀質獎章，以及衛生保健績優志願服務人員「蘭馨獎」等多項肯定。

台中榮總指出，江林阿未任志工期間，每周兩次值班，騎單車到台灣大道，再轉乘公車到院，始終準時報到。早年在服務台面對民眾的焦急與抱怨，她耐心協助；到婦產科及放射部診區服務時，也協助量測血壓、身高體重、引導就診及代為書寫。她還主動協助新進志工，將累積的服務經驗傳承給夥伴。

台中榮總說明，江林阿未過去看見弱勢家庭的負擔，曾捐贈輪椅、兒童病床，並與志工夥伴一同捐出車餐費，並協助病患繳納健保費。她如今捐贈21人座中型巴士，未來將投入偏鄉巡迴醫療、癌症篩檢、社區及居家醫療照護，並支援器官移植團隊接駁，以及醫療設備、人員與物資運輸，提升中榮醫療服務量能與機動性。

傅雲慶代表院方，表達對江林阿未深切感謝。傅雲慶表示，江林阿未從門診裡的耐心引導、社區中的熱心服務，到輪椅、兒童病床與中型巴士的捐贈，她始終以自己的方式幫助有需要的人。院方將妥善運用這輛中巴，讓江林阿未跨越22年的溫暖心意，隨著每一次醫療出勤繼續走向社區與偏鄉，造福更多民眾。