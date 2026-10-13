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吃烤豬、跑越野、賞邵族獨木舟 南投展原鄉魅力

中央社／ 記者蕭博陽南投縣13日電
南投縣政府原住民族行政處24日至26日將在信義鄉、日月潭伊達邵、名間鄉舉辦「2026南投原住民在一起」系列活動，13日舉辦記者會對外宣傳。南投縣政府提供／中央社
南投縣政府原住民族行政處24日至26日將在信義鄉、日月潭伊達邵、名間鄉舉辦「2026南投原住民在一起」系列活動，13日舉辦記者會對外宣傳。南投縣政府提供／中央社

南投縣政府邀遊客10月24日至26日走進南投，在雙龍山林體驗實境定向與音樂會、在日月潭畔見證邵族獨木舟首度競渡、到名間鄉吃烤豬與逛市集，感受最道地、有溫度的原鄉魅力。

南投縣政府原住民族行政處24日至26日在信義鄉、日月潭伊達邵、名間鄉舉辦「南投原住民在一起」系列活動，包含布農勇士定向越野挑戰賽、邵族傳統獨木舟暨SUP巴士板競賽、第3屆南投獵人盃全國原住民族傳統射箭邀請賽，以運動為主軸，結合原民音樂與美食。

原民處今天下午對外宣傳表示，24日在信義鄉雙龍國小舉辦定向越野挑戰賽，參賽者手持定向地圖穿梭雙龍部落小徑與山林步道，挑戰體能與方向判斷，更首度導入實境體驗，融合文化探索與解謎互動，晚間接續舉辦音樂會及施放煙火，邀遊客在雙龍部落留宿。

原民處表示，獨木舟是邵族在日月潭漁獵、往來重要載具，為復振傳統獨木舟文化，原民處融入邵族造舟元素完成製作4艘獨木舟，25日首度下水啟用並舉辦SUP巴士板競賽，讓傳統舟楫重新划入日月潭；部落耆老祈福後，選手將操作獨木舟競速，重現先人操槳技藝。

原民處表示，26日在名間親子生態園區辦理原住民族傳統射箭邀請賽及千人烤大豬，邀神射手以傳統木弓一展身手，更集結眾多優秀烤豬職人同台較量，透過遊客參與試吃品嚐選出「烤豬王」，活動傳達共享、共食、共好的原住民族團結精神。

南投 獨木舟 越野 日月潭 名間鄉

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