籲卸任前給市民答案！台中市議員提臨時動議 喊話盧市府加碼「普發現金」

台中市議會今迎來本次會期最後一天議程，市議員陳俞融提臨時動議，要求市長盧秀燕應在卸任前加速研議年底「普發現金」的可行性，不要再「持續觀察」，務必在卸任前給全體台中市民一個明確答案。議長張清照宣布，此案日前已審議結束，送市政府研議辦理。

陳俞融指出，盧秀燕日前在議會答詢時曾表示「距離年底還有兩個多月，需持續觀察稅收狀況」，顯示盧市長並未完全排除年底加碼普發現金的可能性。

「市長沒有把門關上，但時間不等人！」陳俞融強調，盧任期至今年底結束，若市府堅持等到最終稅收數字全部出爐才啟動研議，發放作業根本會來不及。

針對財源部分，陳俞融提出具體數據表示，市府絕對有能力執行。115年度台中獲配中央普通統籌分配稅款增加約311億元；116年度獲配824億元，又比 115年度的752億元多出約72億元，兩年合計大幅增加約383億元。

陳俞融提醒市府，錢在哪裡、夠不夠、怎麼發，市府現在就該開始盤點計算！市府可立即盤點今年度稅收實徵數與可調度財源，並同步評估普發現金的規模、發放對象與管道方式。