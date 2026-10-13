批斷章取義 綠營議員喊支持台中超巨蛋：反對水湳「創研一」倉促定案

民進黨台中市議員曾朝榮指出，有國民黨參選人指控他反對台中超巨蛋，曾今天在議會嚴正澄清，批斷章取義、扭曲發言帶風向。他強調，自己的立場自始至終相當明確，絕對支持台中興建超巨蛋，但堅決反對在缺乏完整評估下，倉促犧牲水湳「創研一」這塊珍貴產業土地。

曾朝榮指出，水湳經貿園區的「創研一」用地，周邊緊鄰逢甲大學與中國醫藥大學，原先規畫正是要發揮產學合作效益，發展AI、生醫及高科技創新研發產業。這塊土地的規畫不僅關乎一座體育場館的興建，更深遠影響台中未來幾十年的產業升級、經濟動能以及青年世代的工作機會。

曾朝榮直言，台中要發展大型賽事與展演空間，后里、烏日或海線等其他行政區，都有極佳的區位條件可供綜合評估。市府真正該向市民交代的是，為什麼非得犧牲具備高科技產業潛力的「創研一」？替代地點是否曾進行過綜合比較？周邊的交通配套、都市計畫調整以及長期產業效益，是否有過完整的通盤評估？

曾朝榮重申，民意代表與參選人的責任是嚴格監督，要求將公共土地資源用在最具長遠價值的地方，絕非藍營所說的「唱衰台中」。