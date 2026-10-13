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盧秀燕發表「畢業感言」 台中藍營議員齊賀「更上層樓」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會國民黨團送市長盧秀燕「更上層樓」，齊喊「燕子迎春護台灣、更上一層樓」。記者陳秋雲／攝影
台中市議會國民黨團送市長盧秀燕「更上層樓」，齊喊「燕子迎春護台灣、更上一層樓」。記者陳秋雲／攝影

台中市第四屆議會落幕，本屆共有6位議員選擇不尋求連任，議會台中市議會今（十三）日特別舉行榮退儀式，八年任期屆滿的台中市長盧秀燕亦於會中發表「畢業感言」。正、副議長張清照、顏莉敏代表議會致贈「燕子迎春」台灣地圖彩繪，國民黨議員送「更上層樓」，現場齊喊「燕子迎春護台灣、更上一層樓」，意在言外。

台中市議會今進行明年度總預算案三讀，本屆任滿後不再參選的六位議員包括連任九屆的張瀞分，以及羅永珍、蔡成圭、曾朝榮、陳成添與林昊佑。

五位資深議員感性發表榮退感言，盧秀燕率市府局處首長向全體議員鞠躬致謝。她表示，感謝議員們過去八年間的嚴格監督與熱心協助。

盧秀燕回顧八年府會合作時特別提到，唯有府會團結合作、而非相互掣肘，台中才能突破向前，市民才能獲得更完善的照顧。台中能連續八年獲媒體評鑑為幸福城市，這份光榮成果歸功於全體市民、議會與市府團隊的共同努力。

議長張清照、副議長顏莉敏代表市議會，致贈繪有燕子於天際翱翔的台灣地圖山水畫作；國民黨議員黃佳恬也獻上「更上層樓」匾額，大喊「燕子迎春護台灣、更上一層樓」，對應2028總統大選，頗有深意。

盧秀燕表示，點滴銘感於心，再次感謝議會八年來給予市府團隊的指教與支持。

台中市議員曾朝榮（右）接受市長盧秀燕獻花。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮（右）接受市長盧秀燕獻花。記者陳秋雲／攝影

台中市議員曾朝榮（右）榮退，民進黨議員上前致意。記者陳秋雲／攝影
台中市議員曾朝榮（右）榮退，民進黨議員上前致意。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市議員羅永珍退休，同選區的民進黨議員蕭隆澤致意。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市議員羅永珍退休，同選區的民進黨議員蕭隆澤致意。記者陳秋雲／攝影

連任九屆議員的張瀞分（中），家人獻上祝福。記者陳秋雲／攝影
連任九屆議員的張瀞分（中），家人獻上祝福。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 台中 議員

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