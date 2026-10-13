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盧秀燕發表「畢業感言」 台中藍營議員齊賀「更上層樓」
台中市第四屆議會落幕，本屆共有6位議員選擇不尋求連任，議會台中市議會今（十三）日特別舉行榮退儀式，八年任期屆滿的台中市長盧秀燕亦於會中發表「畢業感言」。正、副議長張清照、顏莉敏代表議會致贈「燕子迎春」台灣地圖彩繪，國民黨議員送「更上層樓」，現場齊喊「燕子迎春護台灣、更上一層樓」，意在言外。
台中市議會今進行明年度總預算案三讀，本屆任滿後不再參選的六位議員包括連任九屆的張瀞分，以及羅永珍、蔡成圭、曾朝榮、陳成添與林昊佑。
五位資深議員感性發表榮退感言，盧秀燕率市府局處首長向全體議員鞠躬致謝。她表示，感謝議員們過去八年間的嚴格監督與熱心協助。
盧秀燕回顧八年府會合作時特別提到，唯有府會團結合作、而非相互掣肘，台中才能突破向前，市民才能獲得更完善的照顧。台中能連續八年獲媒體評鑑為幸福城市，這份光榮成果歸功於全體市民、議會與市府團隊的共同努力。
議長張清照、副議長顏莉敏代表市議會，致贈繪有燕子於天際翱翔的台灣地圖山水畫作；國民黨議員黃佳恬也獻上「更上層樓」匾額，大喊「燕子迎春護台灣、更上一層樓」，對應2028總統大選，頗有深意。
盧秀燕表示，點滴銘感於心，再次感謝議會八年來給予市府團隊的指教與支持。
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