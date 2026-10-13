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芳苑燈塔園區斥資千萬改造 11月14日重新開放

中央社／ 台北13日電

航港局斥資千萬元改造芳苑燈塔園區，將燈塔的黑白相間的特色融入至園區地坪與景觀當中，並預計今年11月14日重新對外開放。

彰化芳苑燈塔於民國73年設立，外表為漆成黑白垂直條紋的八角形燈塔，不僅是國內燈塔中興建時間最晚的燈塔，更因當地地層下陷的關係，除了借倉庫高度的台中港燈塔外，為國內唯一塔高高於燈高的燈塔。

航港局副局長饒智平今天在例行記者會中表示，由於彰化沿海多霧，所以才將芳苑燈塔外觀漆成黑白相間垂直條紋，比較醒目亦利於航行船隻辨識。

為提升整體景觀與遊憩功能，彰顯其地景特色與文化意涵，航港局今年3月起啟動整修計畫，並在11月14日重新對外開放。

饒智平說，以園區地坪更新為主要重點，將燈塔黑白相間特色融入園區地坪與景觀當中。

饒智平表示，整修後從遠處望去是芳苑燈塔，走進園區則能循著地坪上的黑白線條，感受燈塔建築與園區空間的連結。

為迎接芳苑燈塔重新開放，航港局製作完工紀念磁鐵，民眾於11月14日至11月22日開放時間內造訪芳苑燈塔園區即可免費領取，每日限量80份，共計640份，送完為止。

芳苑 燈塔 彰化

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