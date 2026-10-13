打造海線全齡共融特色公園 伸港「什股探索之森」預定明年底完工

彰化縣伸港鄉公兒四公園遊戲場工程今天開工，縣長王惠美表示，將以「什股探索之森」為主題，打造結合遊戲、探索、休憩及運動的全齡共融特色公園，提供居民優質休閒空間，預定明年下半年完工，為海線再添親子遊憩新亮點。

王惠美表示，公兒四公園位在伸港鄉什股村，鄰近伸港青年住宅，基地面積約7600平方公尺，其中遊戲場約1700平方公尺，總經費約2千萬元，全數由縣款支應。

王惠美指出，「什股探索之森」設計以青年住宅為發想，延伸「家」的概念，將小屋意象融入核心遊戲區「光影樹屋」，並規劃地景土丘、攀爬網、平衡木、旋轉飛輪及翹翹板等設施，營造充滿想像力的森林探索氛圍，讓孩子在遊戲中探索、挑戰自我，也讓青年家庭與在地居民共享美好生活空間。

園區將保留既有樹林及步道，融入「光、風、林」設計元素，並設置共融鞦韆、體健設施及休憩空間，兼顧不同年齡層與使用需求，讓兒童、家長及長者都能共同參與，實踐全齡共融理念。

王惠美表示，縣府持續推動特色公園建設，目前已完成17座共融式特色公園，另有8座施工中，「什股探索之森」完工後，可串聯自然生態教育中心、嬉濱海豚公園及即將完工的福安宮媽祖文化園區，帶動地方休閒發展。

伸港鄉長黃永欽感謝縣府支持地方建設，另挹注1千萬元興建什股村社區活動中心，以及600萬元興建曾家村社區活動中心，期盼各項建設陸續完成，提升居民生活品質。

彰化縣伸港鄉公兒四公園遊戲場工程今天開工，將以「什股探索之森」為主題，打造結合遊戲、探索、休憩及運動的全齡共融特色公園，預定明年下半年完工。示意圖／縣府提供

彰化縣伸港鄉公兒四公園遊戲場工程今天開工，將以「什股探索之森」為主題，打造結合遊戲、探索、休憩及運動的全齡共融特色公園，預定明年下半年完工。記者劉明岩／攝影

彰化縣伸港鄉公兒四公園遊戲場工程今天開工，將以「什股探索之森」為主題，打造結合遊戲、探索、休憩及運動的全齡共融特色公園，預定明年下半年完工。示意圖／縣府提供