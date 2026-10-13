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周湯豪、玖壹壹領軍！潮派鹿港音樂祭連嗨3天 72組卡司、交通一次看

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，將邀請周湯豪、玖壹壹、麋先生及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司等72組藝人表演。圖／彰化縣政府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，將邀請周湯豪、玖壹壹、麋先生及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司等72組藝人表演。圖／彰化縣政府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，將邀請周湯豪玖壹壹、麋先生及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司等72組藝人表演，彰化縣政府公布交管措施及停車空間，並呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸前往現場。

彰化縣長王惠美表示，「潮派鹿港音樂祭」去年首次舉辦2天就吸引了13萬人次參與，縣府希望將其打造成在地品牌，更加碼升級成3天活動，同時將揭曉「全國樂團大獎賽」30強及「中部特有種樂團徵選」入選名單，歡迎全國民眾踴躍參與，白天遊鹿港、吃美食、逛景點，晚上到鹿港體育場聽音樂，感受最潮、最多元的音樂盛會。

縣府城觀處表示，為因應「潮派鹿港音樂祭」舉辦，自10月15日晚間8時起至10月18日晚間12時，鹿港鎮建國路從中正路口至天后路口路段範圍將實施管制。其中，建國路從中正路口至江屋會館路段在活動期間實施道路管制，一般車輛禁止進入；建國路從江屋會館至天后路口路段則規劃開放作為民眾機車停車區，請民眾依現場交通人員引導及停車規劃停放車輛。

活動期間，預估鹿港鎮立體育場周邊將湧入大量人潮，為維護行人安全，會場周邊部分路段將設置行人引導設施，引導民眾依規劃動線通行，天后路及中正路除人行穿越線外，避免直接穿越道路，並由現場交通疏導人員協助維持人車動線及交通秩序，請參與活動民眾依現場指示通行。

城觀處提醒，自行開車前往的民眾可多加利用活動周邊規劃的停車空間，停妥車輛後再步行前往會場；因活動期間周邊人車流量較大，建議民眾提早出發，並儘量利用大眾運輸工具前往。相關資訊可上「2026潮派鹿港 LUKANG MUSIC FESTIVAL」活動官網停車資訊專區查詢。

去年國慶期間在鹿港體育場舉辦的「潮派鹿港音樂祭」，湧進上萬民眾，嗨翻會場。資料照／彰化縣政府提供
去年國慶期間在鹿港體育場舉辦的「潮派鹿港音樂祭」，湧進上萬民眾，嗨翻會場。資料照／彰化縣政府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，將邀請周湯豪、玖壹壹、麋先生及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司等72組藝人表演。圖／彰化縣政府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，將邀請周湯豪、玖壹壹、麋先生及日本團體Nico Nico Tan Tan、韓國藝人Eldon兩組海外卡司等72組藝人表演。圖／彰化縣政府提供

去年國慶期間在鹿港體育場舉辦的「潮派鹿港音樂祭」，湧進上萬民眾，嗨翻會場。資料照／彰化縣政府提供
去年國慶期間在鹿港體育場舉辦的「潮派鹿港音樂祭」，湧進上萬民眾，嗨翻會場。資料照／彰化縣政府提供

「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，彰化縣政府公布交管措施及停車空間，並呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸前往現場。 圖／彰化縣政府提供
「2026潮派鹿港音樂祭」10月16日至18日在鹿港鎮立體育場及周邊場域登場，彰化縣政府公布交管措施及停車空間，並呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸前往現場。 圖／彰化縣政府提供

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