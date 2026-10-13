解武嶺違停亂象 警擬推交管、接駁

合歡山武嶺國慶連假爆發車潮，一輛白色賓士竟直接停在車道上，卡住後方上百輛車，警方因未能在現場攔查，無法依現行道路交通管理處罰條例開單，輿論燒不停，事後研議依妨害公眾往來安全罪嫌移送偵辦。第一線員警無奈表示，「能開單早開了。」警方表示將與相關單位研議熱門時段交通管制或提供接駁，改善交通。

合歡山是熱門觀光景點，假日經常有民眾夜衝看日出，但山區停車位有限，部分駕駛違停路旁，甚至占用單線車道。國慶日當天，白色賓士車主直接停車霸占車道，車主一度失聯，警方獲報到場時，車輛已駛離，未能當場舉發。

仁愛警分局已主動蒐證，據了解，車主為台東人，警方已要求到案說明，警方訊問後，將連同相關影像及事證函請地檢署偵辦，釐清刑事責任。

員警表示，假日警力已集中武嶺周邊疏導，並搭配機動取締，未料竟有人直接把車停在車道上，實屬罕見。由於違停地點距武嶺約四公里，警方接獲通報後趕往現場，途中又遇車流壅塞，加上有人通知車主，抵達時車輛已離開。

員警坦言，並非不想開單，而是受限現行法規。二○二二至二○二三年間，因交通違規檢舉案件增加，法規調整後，民眾已不能檢舉紅、黃線違停，警方若未能當場舉發，事後也難以開罰。

南投縣警局交通隊指出，武嶺停車位僅五十四席，無法容納假日湧入的數百輛車；昆陽至武嶺部分路段狹窄，甚至僅能單向通行，車輛排隊等候或減速找車位，都易造成回堵。

警方雖持續疏導、管制及取締，但效果有限，過去曾建議改善隘口、擴增車道及停車空間，卻受環評、工程及山區腹地限制，推動不易。

警方後續將邀集公路局、太魯閣國家公園管理處及林業保育署等單位，研議熱門時段實施夜間交通管制或提供接駁服務。