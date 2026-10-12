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台中魚市場董座遭控溢領百萬年終獎金 中市府全數追回、解除職務

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府表示，經查李煥湘溢領酬金122.5萬元，已全數追回，並於今天解除李煥湘的董事長及董事職務。圖／取自台中市政府官網
台中市政府表示，經查李煥湘溢領酬金122.5萬元，已全數追回，並於今天解除李煥湘的董事長及董事職務。圖／取自台中市政府官網

台中魚市場董事長李煥湘遭議員踢爆，2019到2025年間，多領春節獎金共59.5萬元，2024、2025年又多領年終獎金63萬元，不法所得共122.5萬元，要求市府嚴加查辦。中市府表示，已全數追回李溢領的酬金，並於今天解除李煥湘的董事長及董事職務，後續將督導該公司依規辦理董事選任事宜。

民進黨議員謝志忠指出，根據台中魚市場股份有限公司規定，董事長和一般員工不同，沒有所謂年終獎金，能領取的費用包含每月7萬元兼職費、每年端午中秋獎金共2萬元、每年春節慰問金2萬元；然而魚市場2025年1月發出公文，為感謝董事長李煥湘「領導有方」，加發年終獎金35萬元。

農業局指出，經查李煥湘自2019年上任董事長至今，台中魚市場股份有限公司違規加發其年終酬勞金及春節慰勞金，合計122.5萬元。市府於查明後，要求公司依規定追回溢領款項，李煥湘也主動配合，將相關款項全數繳回，市府並於今天解除李煥湘的董事長及董事職務。

農業局表示，台中魚市場是中台灣重要的民生供應與漁產品交易據點，與市民生活息息相關，全案市府依公司章程、相關法令及法定程序秉公處理，以落實公司治理、重建制度信任，為魚市場未來發展奠定穩固基礎。

農業局強調，後續將督導該公司依規辦理董事選任事宜，並督導該公司檢討內部控制及酬勞核發制度，明確權責分工、強化審核機制，防止類似情事再次發生。

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