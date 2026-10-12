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逢甲夜市發聲力挺台中購物節 籲市議員收回刪預算主張

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
夜市、傳統市場及微型店家多以小本經營，最需要城市活動帶來人潮與曝光。圖／逢甲夜市管委會提供
夜市、傳統市場及微型店家多以小本經營，最需要城市活動帶來人潮與曝光。圖／逢甲夜市管委會提供

台中購物預算引發討論，基層夜市業者公開表態力挺！逢甲夜市管理委員會於12日晚間在臉書發布聲明，表達全力支持台中購物節預算，並呼籲陳俞融議員傾聽商家心聲，重新考慮全數刪除購物節預算的主張，別讓基層店家的生計成為政治攻防的犧牲品。

逢甲夜市管理委員會指出，面對刪除購物節預算的主張，近期已有夜市、商圈組織及市場店家接連致電議員服務處，表達反對意見。

對每天辛苦備料、營業到深夜的第一線業者而言，最關心的就是人潮與營收，購物節能否持續帶動消費，直接關係到店家的經營與生計，業者期待的是商機延續，而不是活動中斷。

逢甲夜市管委會表示，台中購物節宛如一場全城參與的周年慶，透過消費登錄、抽獎誘因及促銷機制，不僅刺激在地消費，也能吸引外縣市民眾來台中旅遊、逛夜市、吃美食，帶動商圈及特色店家的營收。

逢甲夜市過去也曾主動加碼物調券，希望與市府共同擴大消費效益，讓更多民眾走進商圈、支持在地店家。

逢甲夜市管委會強調，夜市、傳統市場及微型店家多以小本經營，缺乏大型企業行銷資源，更需要城市活動帶來人潮與曝光。購物節不只是單一活動，更是串聯觀光、餐飲、零售與地方商圈的重要平台。若全數刪除預算，是否有其他具體措施能接續帶動人潮、延續商機，也應充分考量基層業者的實際需求。

逢甲夜市管委會呼籲，拚經濟不應分政黨、分顏色，民意代表審議預算時，更應聽見第一線店家的聲音。希望議員正視夜市、商圈及市場業者的訴求，重新考慮並收回全數刪除購物節預算的主張，讓台中購物節持續帶動消費、匯聚人潮，為基層店家保留更多拚經濟的機會。

對於每天辛苦營業的店家而言，最關心的是人潮與營收。圖／逢甲夜市管委會提供
對於每天辛苦營業的店家而言，最關心的是人潮與營收。圖／逢甲夜市管委會提供

持續帶動消費，是微型店家最盼望的事。圖／逢甲夜市管委會提供
持續帶動消費，是微型店家最盼望的事。圖／逢甲夜市管委會提供

台中購物節不僅刺激在地消費，也吸引外縣市民眾來台中旅遊、逛夜市、吃美食。圖／逢甲夜市管委會提供
台中購物節不僅刺激在地消費，也吸引外縣市民眾來台中旅遊、逛夜市、吃美食。圖／逢甲夜市管委會提供

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