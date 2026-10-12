中市綠營反對興建超巨蛋 曾是運動局官員的他：勿為政治無視地方期待

對於綠營市議員質詢時反對興建超巨蛋，國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學今公開表達強烈遺憾。他說，廣大台中市民對於超巨蛋的進駐寄予厚望，呼籲民意代表切勿為了政治操作與選舉利益，無視地方長期的期待與區域發展趨勢。

吳宗學說，他在市府運動局服務8年間，曾深度參與巨蛋與運動產業園區的各項籌畫與推進，深知每一個規畫環節都經過嚴謹且專業的評估。市民對於興建台中巨蛋及超巨蛋均持高度肯定與支持態度，國際級場館落腳台中不僅是主流民意所向，更是全體市民對城市升級的願景。

他說，北屯區作為台中市人口成長最迅速、最具活力的核心區域，在西屯與北屯的交界興建超巨蛋具有無可替代的重大優勢。交通方面，緊鄰74號快速道路、國道4號及台中捷運，交通網絡四通八達，具備承載大規模賽事與演唱會人潮的絕佳條件。

在整體園區規畫上，超巨蛋規畫南側基地建置符合世界棒壘球總會（WBSC）賽事規格的多功能棒球場館，擁有高達4萬5千席座位規模，同時配置兩處兼具現代美學的旅館設施，共577間客房，以及合計高達約11萬坪的商場與商業設施。

吳宗學說，超巨蛋園區透過半室外空間與「人本步行系統」，串聯零售、運動品牌及公共廣場，將為北屯打造全市民共融共享的「城市客廳」。引進國際賽事與大型展演後，更將為在地注入龐大觀光商機，全面帶動周邊餐飲、零售及服務業發展，創造優質在地就業機會，同時補足台中缺乏國際級大型室內場館的缺憾，塑造台中市新一代的國際地標。

他說，北屯居民絕大多數樂見重大建設落腳在地、樂觀其成。然而每逢選舉將至，便有政治人物將關乎地方百年的重大建設當作攻防工具，令人痛心。各界應回歸專業與民意，共同推動北屯區的大步邁進，切勿因政治考量而延宕北屯繁榮發展的黃金契機。