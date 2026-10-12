台中購物節預算攻防…逢甲夜市籲「顧生計別刪」 陳俞融：動支前須報告

台中市長盧秀燕上任後推動台中購物節，以累積消費點數抽住宅號召，帶動全台購物節風潮。中市府編列明年度購物節3.95億元預算，綠營議員陳俞融揚言刪除，逢甲夜市今發聲明，呼籲「顧基層生計，拒絕擋活水！」，支持台中購物節預算，也盼往後能續辦，籲議員傾聽商店家心聲，收回刪除主張。

陳俞融說，今開議前民進黨團會議決定，主張刪除購物節3.95億預算，但經政黨協商後，拍板由中市府自行統刪6.2億，購物節、鍋烤節等預算未遭刪除，但須向議會專案報告後始得動支；陳俞融說，支持普發現金，把購物節預算用來普發現金，更能嘉惠市民。

逢甲夜市聲明如下：連日來，面對陳俞融議員主張「全數刪除台中購物節預算」，台中市各大夜市、商圈組織及市場店家已接連致電陳俞融議員服務處，表達最沉痛且強烈的抗議。那一通通撥進服務處的電話，不是政黨動員，而是每天清晨備料、深夜收攤，在第一線辛苦討生活的基層店家最真實的吶喊。基層業者關心的是生意能不能維持？員工有沒有工作？地方經濟能不能持續運轉？大家一致反對議員將購物節預算全數刪除，更不希望基層的微薄生計淪為政治角力的犧牲品。

聲明指出，事實擺在眼前，台中購物節對夜市、商圈百貨與傳統市場的買氣活絡「非常有幫助、民眾與第一線攤商非常有感」這絕非冰冷的報表數字，而是每逢活動期間，走進商圈就能看見的滾滾人潮與實質收入。特別是結合物調券等促銷機制，直接將消費動能導引至微型店家與夜市攤販，逢甲夜市管委會過去甚至主動自掏腰包加碼數千份物調券，民間都在想方設法把餅做大、活絡商機。既然這是一項基層受惠、業者肯定的經濟活水政策，民意代表更應該本於民意繼續支持推動，而非一意孤行刪光預算、大扯基層後腿。

再者，台中購物節舉辦期間，整座城市宛如迎來一場盛大的全台中周年慶透過全城動員與抽獎誘因，購物節不僅能有效刺激台中本地市民的消費力，把錢留在台中，更能發揮強大的觀光磁吸效應，吸引來自全台各縣市的遊客專程來到台中旅遊、逛夜市、吃美食、買伴手禮。外地人潮湧入台中，帶來的是最實質的外來活水與翻倍的營收進帳。若因刪除預算而停辦，形同自廢武功，直接重創整座城市的觀光與消費動能。

聲明說，做生意要看天吃飯，但拚經濟不該分顏色、分政黨。我們想嚴正請問陳議員，如果執意刪光預算，是否有任何更好的具體替代方案，能保證在沒有購物節的情況下，依然能把人潮帶進商圈？不能只會擋預算，卻讓第一線辛苦打拚的店家與家庭來承擔後果。