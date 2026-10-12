為下一代 從講台走進議壇 雙博士許文忠埔里競選總部溫馨成立

許文忠、王奕翔、潘禎榮聯合競選總部成立，照片由記者提供

南投縣第五選區（埔里、國姓、仁愛）縣議員候選人許文忠，10月11日在埔里鎮仁愛公園旁成立聯合競選總部。對這位在國立暨南國際大學任教17年的副教授而言，參選不只是走向另一個人生舞台，更是希望把多年陪伴學生、關心地方的經驗，化為照顧鄉親的實際力量，讓孩子有希望、青年有出路、長輩有依靠。

許文忠擁有英國里茲大學與中國社會科學院雙博士學位，專長涵蓋國際企業、產業經濟與中小企業發展。長年在埔里教學，他看過年輕人懷抱夢想，也理解家庭在生活與就業之間的壓力。如今親身走進地方選舉，他希望讓專業不只留在課堂與研究裡，而能回應鄉親每天面對的難題。

成立大會上，一幕平凡的身影，讓出席友人深受感動。記者現場觀察，許文忠懷有身孕的夫人，在陽光下忙進忙出，協助張羅會場，讓人想到的不只是選舉的辛苦，更是即將來到這個世界的新生命，以及每一個家庭對未來的期待。許文忠說：「我們究竟要給下一代一個什麼樣的社會？」這份牽掛，也讓參選背後的責任有了具體而溫柔的樣貌。

許文忠提出青年返鄉創業及就業輔導，希望透過陪伴與孵化機制，讓年輕人能在故鄉找到發展舞台，不必為了生活，離家愈來愈遠。因為對教育工作者而言，陪伴年輕人成長，不該只到畢業為止。當青年面對求職不安、返鄉缺乏機會，甚至可能受不法誘惑而誤入歧途，地方更需要提供支持與出路。因此他的教育政見也從家庭需要出發：推動雙語國際化教育，引進國際資源，拓展在地孩子的視野；倡議安親課輔準公共化與社區課後照顧，減輕家長負擔。教育不只是競爭力，更是讓父母安心工作、孩子受到照顧的日常支持。

照顧下一代的同時，也不能忽略上一代。許文忠主張預防性綠色長照，結合南投自然環境與照護資源，讓長輩在生病之前就獲得健康支持；並倡議在主要公共場所及公務機關免費提供女性衛生用品，回應容易被忽略的生活需求，讓公共服務多一分體貼。

此外，面對辛勤工作的鄉親，他關注軍公教警消的待遇、尊嚴與工作安全，也提出外送平台演算法透明、公平派單、合理計酬及職災保障等主張，並希望提供勞資爭議諮詢與申訴調解協助。在地方發展上，則期盼運用AI及多語服務提升觀光品質，讓南投的好山好水帶來更多在地機會。

從講台走進議壇，許文忠告訴記者，今天的總部成立，不只是選戰的起點，也讓人重新思考地方政治的使命。因此他更與埔里鎮民代表參選人王奕翔、西門里里長參選人潘禎榮攜手，組成聯合競選團隊。希望能結合教育、青年與基層勞動的不同經驗，讓「服務不分黨派，絕不謾罵爭吵」。他們期盼以理性合作取代對立，歡迎在地鄉親走進競選總部，來談談南投事，說說心裡話。

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