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台中太陽餅文化節10月17日登場 集結逾80家業者祭優惠

中央社／ 台中12日電

邁入第21年的「台中太陽餅文化節」，將於17日在文心森林公園登場，台中市經發局今天表示，現場集結逾80家知名糕餅及伴手禮品牌，祭出近百項商品優惠。

台中市經濟發展局上午在市府舉辦「2026台中太陽餅文化節」宣傳記者會，宣布17日將於文心森林公園舉行，現場集結逾80家在地知名糕餅及伴手禮品牌，祭出近百項商品優惠及「買1送1」限時好康外，還有店家發放「門市優惠券」，讓大家在活動後還能持券前往實體店家採購。

經發局長張峯源在會中說明，太陽餅文化節陪伴大家走過21個年頭，不僅是全台民眾歡迎的年度活動，更見證了傳統糕餅產業的華麗轉身，今年活動從經典的太陽餅、鳳梨酥、蛋黃酥，到各具特色的創意糕餅，還有多元的文創伴手禮，都是台中重要的產業文化與城市味道，提供消費者更多元選擇。

張峯源表示，明年的太陽餅文化節將更盛大，不再侷限台中，還可以台中為本，結合周遭縣市及國際城市，日前他與工策會到海外行銷，讓他覺得台中伴手禮產業可以結合更大的力量，例如國際的品牌，或是自己做國際品牌，讓台中糕餅更加發亮、產值更高、營業更大。

經發局指出，當天活動除了備受好評的「特定商品買1送1」網羅各式經典與創新糕餅外，更推出消費滿額抽獎活動，有機會抽中70吋液晶電視、知名遊戲主機；還有機會獲得百元抵用券及咖啡茶飲兌換券、限量禮品等。

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