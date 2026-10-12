彰化472名消防員超勤津貼到位 一次發放逾4390萬元

彰化縣消防人員超勤加班費及補休問題引發關注，縣議會民進黨黨團今年8月呼籲縣府盡速建立完善超勤加班補償機制。對此，彰化縣消防局今天指出，針對累積且未能在補休期限內休完的超勤時數，相關加班費已於本月全數發放。

第一線消防人員肩負火災搶救、緊急救護及各項災害應變重任，過去長期面臨超勤時數難以補休，甚至因超過兩年期限而失效的困境。彰化縣議會民進黨團總召李俊諭今天表示，縣府日前已完成清查與結算，肯定縣府回應基層需求。

彰化縣消防局指出，消防人員等公務員的加班補休期限最長可達2年，但若期限屆滿仍未休完，依法須發給加班費。為保障同仁權益，消防局統計2023年1月至2024年7月期間累積、未能補休完畢的超勤時數，經清查共有472名消防人員符合發放資格，退休人員也納入計算，所需經費逾4390萬元。

消防局表示，彰化縣今年一次性補齊並發放相關加班費，許多縣市則編列於明年預算，也有縣市採按季發放。除了處理既有超勤補償問題，消防局也將從勤務制度及人力調度著手，降低超勤時數持續累積的情況。

消防局指出，自2024年7月起，已要求各外勤單位在不影響勤務及人力調度的前提下，妥善安排休息及補休，目前每月超過可請領超勤加班費的時數已降至個位數。