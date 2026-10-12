南投茶博 人潮、買氣創16年新高

二○二六南投世界茶業博覽會昨閉幕，累計至國慶日，吸引逾一二八萬人次、銷售金額逾二點四億元，創十六年來新高，縣長許淑華循傳統封茶，並與印度駐台代表德寧瀚等交流茶藝。桃園舉行的台灣設計展也在昨晚閉幕，由市立美術館外的大型光影藝術展演畫下完美句點。

南投縣府指出，世界茶博會從南投年度盛事，成為全國茶產業指標性活動，二○一○年創辦至今邁入第十六屆，今年主題「馬上好韻」，以茶為核心，結合茶文化、農業、觀光、食農、青農及智慧科技等元素，推廣南投好茶及農特產。

茶博會昨最後一天，許淑華循傳統到場主持封茶儀式，印度駐台代表德寧瀚也到場交流；許淑華製作台灣手搖飲，德寧瀚示範印度傳統拉茶，雙方交換品飲，兩人也和現場上千民眾同樂以茶會友。

許淑華說，茶博九天活動，人氣爆棚，買氣同樣強強滾。今年現場展售金額較往年至少提高了百分之卅一，縣府後續將檢討活動執行成果，精進活動規畫、周邊交通動線及攤位配置等持續推廣南投茶文化、行銷農特產並促進觀光。

二○二六台灣設計展今年以「桃園流TAOYUAN in FLOW」為主題，運用設計重新詮釋桃園的人流、物流、文化流與產業脈動，為期十八天活動於昨晚閉幕。主辦單位巧思運用桃園市立美術館牆體投幕進行「城市之鏡」大型光影藝術展演，結合弦樂演奏、水霧、雷射與光雕，令人驚豔。

張善政昨和台東縣長饒慶鈴等人一同欣賞閉幕展演，張說，台灣設計展告一段落，有些依依不捨，因為看到鄉親與外地朋友給予高度肯定，要感謝各單位努力和協助。他也介紹桃園市立美術館正在室內裝修等作業，預計後年初開館，並將與法國龐畢度博物館合作展覽，打造國際級美術館。