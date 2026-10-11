破天荒！彰化媽祖文化節一次擲出7年爐主出爐 寶藏寺明年首接棒

今年彰化縣媽祖祈福文化節活動邁入第3天，今下午在芳苑普天宮舉行聯合祈福典禮，13間宮廟在媽祖聖駕前，透過逐年度擲筊請示方式，由本輪尚未擔任爐主的7間宮廟請示2027年起連續7年的爐主宮廟。

13間宮廟有芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、溪湖福安宮等，由彰化縣長王惠美擲筊請示13尊媽祖賜杯。

王惠美表示，這次由13尊媽祖聖示，擇定2027年到2033年連續7年爐主，依序為2027年芬園寶藏寺、2028年鹿港台灣護聖宮、2029年埤頭合興宮、2030年彰化南瑤宮、2031年北斗奠安宮、2032年田中乾德宮、2033年溪湖福安宮，象徵信仰香火代代相傳、媽祖祈福文化節持續傳承。

王惠美也說，今天是她最後一次主持這8年的盛會，除了感謝媽祖的庇佑與神威靈感以外，決定接下來7年的爐主宮廟，讓彰化縣媽祖祈福文化節得以傳承。

她也指出，媽祖信仰不僅凝聚地方情感，也是彰化重要的文化資產，透過各宮廟輪流擔任爐主，串聯各鄉鎮市的信仰、文化與地方特色，讓媽祖文化持續在彰化扎根、傳承，也帶動地方觀光與產業發展。