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彰化「西區傳統」再現？温國銘指名接班 24歲林新純青年參政選代表
彰化縣議員温芝樺今攜手彰化市西區市民代表參選人林新純，今日成立西區聯合總部，彰化市前市長温國銘提到，彰化市西區過去就是一代又一代培養年輕民意代表，從8年前的鐘芮妤、4年前的凌巧芸，到今年的林新純，期盼地方鄉親持續給予年輕世代機會。
今天活動現場8位藝人登台演出，包括台語歌后邱芸子、芒果公主喬幼、音樂才女翁鈺鈞、寶貝公主陳申珮、紅人榜歌星溫瀚龍、南台灣小公主王秀琪、唱片歌手陳文琪，以及八點檔演員米漿。
24歲林新純表示，這次藝人好友特地利用國慶連假到彰化，主要是出於彼此情誼，也是對年輕參選人的鼓勵。
林新純表示，自己年輕，對地方有不同的觀察與想法，希望透過參與公共事務，讓更多年輕世代關心生活周遭的公共議題，未來也會持續與地方居民交流，了解不同年齡層的需求。
温芝樺表示，自己長期投入地方公共事務，深知地方發展需要不同世代共同參與，林新純投入市民代表選舉，展現年輕世代參與公共事務的行動力。她也希望將過去累積的地方經驗分享給年輕人，協助他們了解地方運作與居民需求，讓世代之間的經驗得以傳承。
温國銘也表示，希望西區鄉親繼續維持這項優良傳統，給年輕人參與公共事務的機會，讓地方能夠培養出一代又一代的新世代人才，為地方注入新的想法與活力。
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