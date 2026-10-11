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影／賓士「霸停」合歡山卡死200車沒挨罰...警方這下硬起來 車主慘了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車昨天「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車昨天「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

合歡山武嶺國慶連假湧現車潮，一輛白色賓士昨天竟直接「霸停」車道，警方到場時已駛離，未能現場逕行舉發開罰，引爆網路熱議惹眾怒。南投警方今表示，已主動調查並蒐證，依「刑法」第185條妨害公眾往來安全罪，將車主函送法辦。

雙十國慶連假，不少民眾夜衝上合歡山看日出迎曙光，隨車流持續增加，且山上車位有限，部分駕駛貪圖方便，將車輛違停在狹窄山路兩側，甚至占用單線車道，導致塞車嚴重，昨天有一輛白色賓士更誇張，車主將車停在車道上，人直接消失。

該輛白色賓士C300轎車昨將車「霸停」合歡山公路上，車主直接消失，臉書專頁「中橫路況交通資訊站」貼文喊話要車主快移車；更有民眾指出該車違停擋住上百輛車，聯繫車主卻回應「警察在上面擋，也沒法上來」，觸怒網友群起撻伐。

南投警方事後表示，當時雖有接獲民眾通報違停，但員警到場時，該車輛已駛離，無法當場製單開罰，且因違停無法依據民眾現場提供照片或影片開罰單取締，只能由民眾上網檢舉，所以現場未能舉發開罰。但因為能開罰，致使網友更加不滿。

不過，經南投警方進一步研擬相關法規，今祭出鐵腕，仁愛警分局表示，部分交通違規態樣雖受限於「道路交通管理處罰條例」民眾檢舉及舉發之法定要件，但不代表就能可免除法律責任，分局為此主動展開調查，積極蒐集相關影像及事證。

警方表示，考量該案車輛占用狹窄山區道路，造成大量車輛受阻，嚴重影響交通通行及用路安全，涉嫌違反「刑法」第185條妨害公眾往來安全罪，將駕駛人函請地檢署偵辦，依法釐清相關刑事責任；面對違法情事，警方絕不會消極放任。

仁愛警分局也呼籲，合歡山武嶺地區道路狹窄，例假日車流量大，任意停車阻礙交通，不僅影響其他用路人權益，更可能妨礙緊急救護及救災車輛通行，民眾務必遵守交通規則，切勿任意占用車道，以維護山區交通安全及公共通行權益。

賓士 合歡山 車主

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