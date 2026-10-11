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影／南投茶博9天吸128萬人、狂賣2.4億 雙創16年新高

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶博會今天閉幕最後一天，縣長許淑華（左）循傳統封茶，並與印度駐台代表德寧瀚（右）茶藝交流，德寧瀚示範印度傳統拉茶。圖／南投縣政府提供
南投世界茶博會今天閉幕最後一天，縣長許淑華（左）循傳統封茶，並與印度駐台代表德寧瀚（右）茶藝交流，德寧瀚示範印度傳統拉茶。圖／南投縣政府提供

2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，今閉幕，縣長許淑華循傳統封茶，並與印度駐台代表德寧瀚等進行茶藝交流，製作手搖飲及拉茶；許淑華說，截止昨天（10日）已吸引逾128萬人次、銷售金額逾2.4億元，創16年來新高。

縣府指出，世界茶博會從南投年度盛事，成為全國茶產業指標性活動，2010年創辦至今邁入第16屆，今年主題「馬上好韻」於3日至11日登場，以茶為核心結合茶文化、農業、觀光、食農、青農及智慧科技等元素，推廣南投好茶及農特產。

今是茶博會最後一天，縣長許淑華循傳統到場主持封茶儀式，印度駐台代表德寧瀚也到場，雙方茶藝交流，由許製作台灣手搖飲，德寧瀚示範印度傳統拉茶，雙方交換品飲，兩人也和現場上千民眾同樂以茶會友，9天活動也再刷新歷年紀錄。

南投縣長許淑華說，茶博9天活動，人氣爆棚，買氣同樣強強滾，現場展售金額更勝以往，累積到至國慶當天為止，8天就吸引逾128萬人次，銷售金額更已突破2.4億元，均超過去年的123萬人次及2.2億元商機，雙雙創下16年來新高。

她進一步表示，今年現場展售金額較往年至少提高了31%，不少鄉親更會趁今天做最後採購，總金額可往再往上提高，縣府後續將檢討活動執行成果，精進活動規畫、周邊交通動線及攤位配置等持續推廣南投茶文化、行銷農特產並促進觀光。

2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，今閉幕，縣長許淑華（右2）循傳統封茶。記者賴香珊／攝影
2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，今閉幕，縣長許淑華（右2）循傳統封茶。記者賴香珊／攝影

2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，9天活動吸引逾128萬人次，銷售金額逾2.4億元，雙雙創下16年來新高。記者賴香珊／攝影
2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，9天活動吸引逾128萬人次，銷售金額逾2.4億元，雙雙創下16年來新高。記者賴香珊／攝影

2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，9天活動吸引逾128萬人次，銷售金額逾2.4億元，雙雙創下16年來新高。記者賴香珊／攝影
2026南投世界茶業博覽會3日至11日在中興新村舉行，9天活動吸引逾128萬人次，銷售金額逾2.4億元，雙雙創下16年來新高。記者賴香珊／攝影

2026南投世界茶業博覽會11日閉幕，縣長許淑華（右6）與印度駐台代表德寧瀚（右7）等進行封茶儀式。記者賴香珊／攝影
2026南投世界茶業博覽會11日閉幕，縣長許淑華（右6）與印度駐台代表德寧瀚（右7）等進行封茶儀式。記者賴香珊／攝影

2026南投世界茶業博覽會11日閉幕，縣長許淑華（右3）與印度駐台代表德寧瀚（左3）等進行封茶儀式。記者賴香珊／攝影
2026南投世界茶業博覽會11日閉幕，縣長許淑華（右3）與印度駐台代表德寧瀚（左3）等進行封茶儀式。記者賴香珊／攝影

南投 許淑華 農業 茶葉

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