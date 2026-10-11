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南瑤宮遶境回鑾拋千顆扭蛋 價值1.8萬馬桶、15隻龍蝦沿途拋送

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，民眾一邊追著藝閣車、一邊期待拆開扭蛋能抽中什麼好禮，現場氣氛熱鬧。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，民眾一邊追著藝閣車、一邊期待拆開扭蛋能抽中什麼好禮，現場氣氛熱鬧。記者林敬家／攝影

彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，11輛真人藝閣車沿途拋送千顆扭蛋，贈品從玩具、家電、價值1萬8000元的精品馬桶，到波士頓龍蝦都有，五花八門的好禮讓民眾驚喜連連。最特殊的是15隻新鮮冷凍波士頓龍蝦，直接放在保麗龍盒內拋送給信眾。

此次南瑤宮丙午年角頭祈安遶境活動以「福蔭海山」為主題，隊伍橫跨彰化、南投及台中3縣市，巡訪11個鄉鎮市、近百個角頭庄頭。遶境首日，隊伍由東外環道轉入139縣道，考量近年該路段車禍事故頻傳，遶境執事特別舉行淨路祈福儀式，祈求行車平安。

今天遶境隊伍回鑾彰化市區，由民間團體與單位贊助出動11輛傳統真人藝閣車，車上共有80多位神明角色扮演者，沿途向信眾拋送扭蛋，吸引民眾一路跟著車隊撿拾。有人撿到玩具車，有人撿到烏龜玩偶，開心分享：「我剛掉了接到一台車，現在撿到烏龜。」民眾一邊追著藝閣車、一邊期待拆開扭蛋能抽中什麼好禮，現場氣氛熱鬧。

這次扭蛋內附有各界捐贈的禮品兌換券，內容琳瑯滿目，不只有食品、玩具與美食券，還有家電、生活用品等。其中最吸睛的，包括價值1萬8000元的精品馬桶1座，以及腳踏車、烤箱、電磁爐各4台。

其他贈品包括蓮蓬頭把手、涼被、披肩、大小布偶、積木及盲盒等，還有森田藥粧捐贈的面膜2000片、蛋糕兌換券100張、貴賓卡及木瓜牛奶等。另有髮廊優惠券、餐券、餅乾、花生糖和玩具等，匿名善心人士也捐贈各2500份福利紅包，彰化在地多家店家則提供爌肉飯、擔仔麵、肉圓、飲料等美食券，讓民眾有機會兌換各式在地美食。

彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，現場氣氛熱鬧。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，現場氣氛熱鬧。記者林敬家／攝影

彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，11輛真人藝閣車沿途拋送千顆扭蛋。記者林敬家／攝影
彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，11輛真人藝閣車沿途拋送千顆扭蛋。記者林敬家／攝影

南瑤宮 遶境 龍蝦

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