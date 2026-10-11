台中購物節消費登錄7年成長15倍 學者：有機會強化地方經濟基礎

台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，從2019年首屆的25億元，到去年已升至374億元，7年成長近15倍。逢甲大學財稅學系教授陳盛通認為，地方政府若能持續提升經濟活動與商業交易規模，便有機會強化地方經濟基礎，為公共建設及社會福利爭取更多發展空間，是地方治理值得持續探索的方向。

他說，從公共經濟學角度觀察，政府舉辦活動的效益，不應只看投入多少預算，更要看能否帶動民間資金投入及擴大經濟活動。台中購物節透過行銷與消費誘因，以相對有限的公共支出帶動更大規模的市場交易，呈現地方政府運用政策工具活絡商業活動的作法。

陳盛通說，地方政府負有建設、教育文化及社會福利等多項責任，但台中市今年度獲配中央普通統籌分配稅款約452.44億元，在六都中排名僅第四。地方政府不能只依賴中央補助，更應主動創造經濟動能，透過大型活動帶動民間消費、活絡地方商業，進一步厚植財政基礎。

他說，慶典經濟若能讓消費足跡深入基層商家，並將經濟活動帶來的成果轉化為地方財政與公共服務的支撐，就不只是短期促銷，而可能成為推動城市發展的政策工具。

陳盛通說，台中購物節歷年消費登錄金額的成長，展現大型活動吸引消費的市場潛力，但活動能否成為永續的地方經濟發展模式，仍有賴更完整的效益追蹤。除了消費登錄金額，也應觀察新增消費、店家營收、外地客消費占比，以及活動結束後消費動能是否延續。

他認為，慶典經濟的長期價值，在於能否兼顧經濟活絡、公共資源運用及市民福祉。當地方商業持續發展，且相關效益能透過適當的財政規畫投入托育、長照、教育設施及其他公共服務，才有機會形成經濟發展與市民生活相互支撐的良性循環。

台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供