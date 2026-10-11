快訊

「黑道狀元」董念台病逝 8年前娶小33歲嫩妻自嘲「美女與野獸」

韓國瑜談朝野「再怎麼吵也有道德尺度」 被問國慶話題3字回應

鴻海在列…遭控侵權美國啟動337調查 公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中購物節消費登錄7年成長15倍 學者：有機會強化地方經濟基礎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供
台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供

台中購物消費登錄金額年年持續攀升，從2019年首屆的25億元，到去年已升至374億元，7年成長近15倍。逢甲大學財稅學系教授陳盛通認為，地方政府若能持續提升經濟活動與商業交易規模，便有機會強化地方經濟基礎，為公共建設及社會福利爭取更多發展空間，是地方治理值得持續探索的方向。

他說，從公共經濟學角度觀察，政府舉辦活動的效益，不應只看投入多少預算，更要看能否帶動民間資金投入及擴大經濟活動。台中購物節透過行銷與消費誘因，以相對有限的公共支出帶動更大規模的市場交易，呈現地方政府運用政策工具活絡商業活動的作法。

陳盛通說，地方政府負有建設、教育文化及社會福利等多項責任，但台中市今年度獲配中央普通統籌分配稅款約452.44億元，在六都中排名僅第四。地方政府不能只依賴中央補助，更應主動創造經濟動能，透過大型活動帶動民間消費、活絡地方商業，進一步厚植財政基礎。

他說，慶典經濟若能讓消費足跡深入基層商家，並將經濟活動帶來的成果轉化為地方財政與公共服務的支撐，就不只是短期促銷，而可能成為推動城市發展的政策工具。

陳盛通說，台中購物節歷年消費登錄金額的成長，展現大型活動吸引消費的市場潛力，但活動能否成為永續的地方經濟發展模式，仍有賴更完整的效益追蹤。除了消費登錄金額，也應觀察新增消費、店家營收、外地客消費占比，以及活動結束後消費動能是否延續。

他認為，慶典經濟的長期價值，在於能否兼顧經濟活絡、公共資源運用及市民福祉。當地方商業持續發展，且相關效益能透過適當的財政規畫投入托育、長照、教育設施及其他公共服務，才有機會形成經濟發展與市民生活相互支撐的良性循環。

台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供
台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供

台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供
台中購物節消費登錄金額年年持續攀升，7年成長近15倍。圖／台中市政府提供

台中 購物 消費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從在地促銷到行銷全球 台中購物節邁向國際化城市品牌

舉杜拜有世界級的購物節 江啟臣：未來最夠力旗艦級購物節在台中

劉大年／高利率下 如何投資未來？

經濟日報社論／經濟成長創新高 更要解決人民的苦

相關新聞

南瑤宮遶境回鑾拋千顆扭蛋 價值1.8萬馬桶、15隻龍蝦沿途拋送

彰化南瑤宮本月3日起展開為期9天8夜的丙午年祈安遶境活動，今天回鑾彰化市，11輛真人藝閣車沿途拋送千顆扭蛋，贈品從玩具、家電、價值1萬8000元的精品馬桶，到波士頓龍蝦都有，五花八門的好禮讓民眾驚喜連連。最特殊的是15隻新鮮冷凍波士頓龍蝦，直接放在保麗龍盒內拋送給信眾。

近200年同安寮十二庄請媽祖 鹿港天后宮提議更換出巡神尊

近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」，每年由福興鄉、埔鹽鄉15間宮廟向鹿港天后宮請出進香媽遶境。不過，近日網路傳出「明年不再讓同安寮十二庄請媽祖」的消息，引發關注。對此，鹿港天后宮主委張偉東駁斥謠言，強調並未拒絕同安寮十二庄請媽祖，而是考量指定出巡的「進香媽」金身多次受損，才提出改由天后宮其他尊媽祖代表出巡的方案。

選情初探／彰北斗區 4鄉鎮長激戰五五波

彰化縣北斗區四鄉鎮長選舉均有競爭，北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉捉對廝殺，地方認為都選情呈現五五波，埤頭鄉三強鼎立，隨著投票日接近，將更激烈。

昔同赴日研習 兩農業達人隔60年重逢翻舊照

相隔近六十年、合計一百八十六歲的老農趙世通與蘇成峰，年輕時曾一同赴日研習柑橘種植技術，返台後，各自在農業路上打拚，卻因歲月流轉失去聯繫。直到蘇成峰女兒在電視節目中認出老友，主動牽線，兩人才在子女陪伴下重逢，翻閱當年老照片，重新拼湊青春記憶，延續跨越一甲子的珍貴情誼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。