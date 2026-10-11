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近200年同安寮十二庄請媽祖 鹿港天后宮提議更換出巡神尊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年請出鹿港天后宮與新祖宮「進香媽」及「同安媽」遶境。 圖／縣府提供
彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」活動，每年請出鹿港天后宮與新祖宮「進香媽」及「同安媽」遶境。 圖／縣府提供

近200年歷史的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」，每年由福興鄉、埔鹽鄉15間宮廟向鹿港天后宮請出進香媽遶境。不過，近日網路傳出「明年不再讓同安寮十二庄請媽祖」的消息，引發關注。對此，鹿港天后宮主委張偉東駁斥謠言，強調並未拒絕同安寮十二庄請媽祖，而是考量指定出巡的「進香媽」金身多次受損，才提出改由天后宮其他尊媽祖代表出巡的方案。

「同安寮十二庄請媽祖」民俗活動於2014年登錄為彰化縣民俗無形文化資產，縣府長期支持並推動傳統民俗文化保存，期盼在延續百年信仰傳統的同時，也能兼顧珍貴文化資產的維護。

張偉東指出，長期以來同安寮十二庄請媽祖遶境路程長，隨香參與的信眾眾多，過程中難以預料各種突發狀況，加上歷史悠久的「進香媽」是天后宮主祀神尊，過去活動中已多次發生碰撞、受損情形，因此希望在延續傳統的同時，也能保護珍貴的古老金身。

他表示，今年8月已由陳大總理召集同安寮十二庄15間宮廟負責人及執事人員，與天后宮共50多人召開協調會，雙方達成初步共識，在不影響遶境傳統的前提下，改由天后宮其他尊媽祖代表出巡，既能延續百年香火，也能兼顧古老金身的安全。

不過，目前同安寮十二庄15間宮廟對於是否更換出巡神尊仍有不同意見，內部尚未達成共識，也因此讓網路上出現「明年不再讓同安寮十二庄請媽祖」的傳言。

張偉東強調，每年各地宮廟向天后宮請媽祖出巡的次數上百次，天后宮一般不會拒絕，但通常不會指定特定神尊。他重申，同安寮十二庄請媽祖一定會讓他們請；若雙方最終無法達成共識，可能就會比照過往其他宮廟請媽祖的程序，不再特別安排指定的媽祖神尊出巡。

天后宮 鹿港天后宮 媽祖

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