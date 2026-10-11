選情初探／彰北斗區 4鄉鎮長激戰五五波

彰化縣北斗區四鄉鎮長選舉均有競爭，北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉捉對廝殺，地方認為都選情呈現五五波，埤頭鄉三強鼎立，隨著投票日接近，將更激烈。

北斗鎮長顏宏霖三次參選鎮長，當選後，從農業專長出發，開闢鎮民快樂農場讓中高齡長者承租耕種健身，再因應人口老化爭取補助興建社區活動中心和設置關懷據點，勤快認真獲選民認同。

鎮長參選人楊麗香既是前鎮長也是前鎮長李玄在的妻子，再度挑戰顏宏霖，除了鞏固「李家班」樁腳，放軟身段拜訪基層。地方認為楊麗香、顏宏霖都是無黨籍，政黨傾向偏綠，致勝關鍵在於中間選民認同度。

無黨籍田尾鄉長許淑美上任之初，即為淨空田尾公路花園道路，堅持商家攤位退回騎樓等措施，引發正反兩面意見，凸顯鮮明行事風格；田尾在野跨黨派力量合推無黨籍鄉民代表劉美蘭參選鄉長，希望從政資歷逾三十年調和鼎鼐，改變田尾現況。

埤頭鄉長三名參選人中，現任鄉代會主席張景舜扮演三屆「無聲主席」角色，需多主動表達以增加選民印象；縣政顧問許豊麟有國民黨青工會背景，曾擔任調解委員，在地方有一定知名度；農田水利署退休的張水良致力研究文史，與綠營人士多有往來。三人都是無黨籍，需爭取中間選民一決勝負。

無黨籍溪州鄉長參選人劉侑信是現任鄉長江淑芬的兒子，接棒延續鄉政，民進黨提名行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧的子弟兵巫宛萍，民進黨透過社區活動、多名立委跨縣市助選，聲勢不小，劉侑信則相對低調，期能從強敵壓境下突圍。