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昔同赴日研習 兩農業達人隔60年重逢翻舊照

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
柑橘農趙世通（左）、稻農蘇成峰年輕時共同赴日研習農業，相隔近一甲子重逢。圖／讀者提供
柑橘農趙世通（左）、稻農蘇成峰年輕時共同赴日研習農業，相隔近一甲子重逢。圖／讀者提供

相隔近六十年、合計一百八十六歲的老農趙世通與蘇成峰，年輕時曾一同赴日研習柑橘種植技術，返台後，各自在農業路上打拚，卻因歲月流轉失去聯繫。直到蘇成峰女兒在電視節目中認出老友，主動牽線，兩人才在子女陪伴下重逢，翻閱當年老照片，重新拼湊青春記憶，延續跨越一甲子的珍貴情誼。

這段緣分始於一九六六年。當時，經濟部、農村復興聯合委員會（農復會）、農林廳及省農會等單位組成選拔小組，從全國遴選十位優秀青年農民赴日本研習柑橘種植技術，趙世通與蘇成峰有幸獲選，從此結下深厚緣分，共同見證台灣農業發展的歷程。

返台後，兩人走上不同的農業道路。趙世通回到東勢經營「振東柑園」，將日本所學運用於柑橘栽培，憑藉多年實務經驗，成為當地知名的柑橘達人；蘇成峰則在外埔發展，初期同樣種植柑橘，後來考量當地環境與水文條件，轉而投入水稻種植，在田間耕耘出自己的天地。

一個種橘、一個種稻，兩人各自為生活打拚，卻隨著歲月流逝，失去聯繫。直到今年十月七日，蘇成峰的女兒在電視節目「農夫與他的田—種橘子找到幸福」中看見趙世通，想起父親當年赴日研習的往事，隨即聯繫振東柑園，促成這場遲來的重逢。

昨重逢，趙世通由三個兒子及長媳陪同，熱情迎接由兒女陪伴前來的蘇成峰。兩位老友坐在一起，翻閱當年赴日研習的照片，不時互問：「這是哪裡？」「那時候在做什麼？」試著從影像回想當年人事物。

儘管部分記憶已隨年歲模糊，但在彼此提醒下，往事逐漸浮現。照片中的青春早已遠去，當年共同學習、懷抱農業理想的情景，卻在你一言、我一語之間重新有了溫度。

這次重逢不只是兩位老友再度相見，也讓兩個家庭重新結緣。從當年赴日學習的青年，到如今白髮蒼蒼、兒孫陪伴的老農，兩人走過不同的人生道路，卻都將歲月奉獻給土地。

柑橘 農業 農民

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