台中國慶升旗 江啟臣、何欣純同框正面對決

台中市政府昨舉辦國慶升旗典禮，市長盧秀燕主持，國民黨市長參選人江啟臣等人出席。民進黨市長參選人何欣純也到場，首度站上升旗台，一起唱國歌、揮國旗；距選舉剩一個多月，兩人同框頗有「正面對決」的氛圍。

國慶升旗典禮吸引約二萬五千民眾參加，典禮開始由五架無人機垂掛國旗進場，七十六名後備憲兵展護全國最大國旗，德芙蘭國小少棒隊領唱國歌；市府也推出國慶紀念小物密扣式水壺，不到一小時就發完五千份。

何欣純和民進黨議員先抵達會場和民眾握手致意，表示要在中華民國生日展現對國家的熱情與感恩。盧秀燕、江啟臣與藍營民意代表隨後進場，八時升旗，藍綠政治人物在升旗台持著青天白日滿地紅國旗，唱國歌、國旗歌。

盧秀燕致詞時，細數過去八年政績，會後受訪被問及接棒人選的看法，她表示希望讓台中繼續幸福下去，要達到這個目標有三個條件，第一是市民的努力，第二是市政團隊要更認真，第三是走對路選對人，選出一個好市長接棒，帶領城市向前走。

地方人士觀察，何欣純過去二年雖都有出席台中市國慶升旗，但不會上台，都在台下與市民同樂，台上只會有盧秀燕、藍營民代以及市府官員，政黨之別涇渭分明，今年則帶著綠營議員登台，頗有選前「正面對決」的味道。

今年台中市國慶升旗典禮首度規畫無人機編隊懸旗進場。民政局表示，這五架無人機是豐原在地廠商製造的商用無人機，懸掛五面十一號國旗，象徵市府推動產業的決心。

江啟臣表示，台中製造業強勁，搭配ＡＩ浪潮，將迎來產業升級黃金時代，希望將台中打造為機器人製造基地，也包含無人載具，已經和無人機聯盟有很多接觸，正設法尋找場地。

何欣純說，台中精密智慧製造實力堅強，她過去在立院為無人機產業請命，未來也會和中央攜手合作，協助業者解決問題。