聽新聞
0:00 / 0:00
玖壹壹洋蔥「超狂新身份」曝光！台中國際匹克球賽10月14日開打親臨助陣
「2026台中國際匹克球公開賽」開幕典禮10月14日上午10時將在台中國際網球中心登場，當天現場將發送限量紀念小球拍。樂團玖壹壹成員、同時擔任中華民國匹克球協會副理事長的「洋蔥」也將親臨助陣，為參賽好手加油打氣。
運動局說明，這場賽事預計吸10個國家、約1300名選手齊聚台中，展開4天的國際競技交流。此次賽事不僅能欣賞國際競技，更規畫10月15日至17日免費匹克球體驗活動，即日起開放線上報名，每梯次限額100人，額滿為止，歡迎至報名網站（https://reurl.cc/om6YdD）登記。
運動局指出，市府持續推動「酷運動、酷城市」，透過引進國際賽事與辦理全民體驗活動，促進運動普及，並結合運動觀光及產業發展。
運動局說明，賽事期間也將舉辦「亞洲匹克球運動產業趨勢論壇」，聚焦賽事觀光及AI科技轉型等議題；現場另設有「全民健康市集」，提供免費身體組成與足部健康檢測，並結合運動裝備、能量補給等多元攤位。
運動局表示，10月18日在台中國際網球中心舉辦「2026喬山盃匹克球適應體育公益賽」，規畫身心障礙組、融合組雙打及青少年公益組等賽事，並將青少年公益組報名費全額捐贈公益團體，實踐運動平權理念。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。