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玖壹壹洋蔥「超狂新身份」曝光！台中國際匹克球賽10月14日開打親臨助陣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「玖壹壹」團員洋蔥（左一）以協會副理事長身分現身，下場與來賓切磋球技。圖／台中市政府提供
「玖壹壹」團員洋蔥（左一）以協會副理事長身分現身，下場與來賓切磋球技。圖／台中市政府提供

「2026台中國際匹克球公開賽」開幕典禮10月14日上午10時將在台中國際網球中心登場，當天現場將發送限量紀念小球拍。樂團玖壹壹成員、同時擔任中華民國匹克球協會副理事長的「洋蔥」也將親臨助陣，為參賽好手加油打氣。

運動局說明，這場賽事預計吸10個國家、約1300名選手齊聚台中，展開4天的國際競技交流。此次賽事不僅能欣賞國際競技，更規畫10月15日至17日免費匹克球體驗活動，即日起開放線上報名，每梯次限額100人，額滿為止，歡迎至報名網站（https://reurl.cc/om6YdD）登記。

運動局指出，市府持續推動「酷運動、酷城市」，透過引進國際賽事與辦理全民體驗活動，促進運動普及，並結合運動觀光及產業發展。

運動局說明，賽事期間也將舉辦「亞洲匹克球運動產業趨勢論壇」，聚焦賽事觀光及AI科技轉型等議題；現場另設有「全民健康市集」，提供免費身體組成與足部健康檢測，並結合運動裝備、能量補給等多元攤位。

運動局表示，10月18日在台中國際網球中心舉辦「2026喬山盃匹克球適應體育公益賽」，規畫身心障礙組、融合組雙打及青少年公益組等賽事，並將青少年公益組報名費全額捐贈公益團體，實踐運動平權理念。

「玖壹壹」團員洋蔥（左四）日前以協會副理事長身分，為2026台中國際匹克球公開賽暖場。圖／台中市政府提供
「玖壹壹」團員洋蔥（左四）日前以協會副理事長身分，為2026台中國際匹克球公開賽暖場。圖／台中市政府提供
「2026台中國際匹克球公開賽」開幕典禮10月14日上午10時將在台中國際網球中心登場。圖／台中市政府提供
「2026台中國際匹克球公開賽」開幕典禮10月14日上午10時將在台中國際網球中心登場。圖／台中市政府提供

匹克球 玖壹壹 洋蔥 台中

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