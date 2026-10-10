玖壹壹洋蔥「超狂新身份」曝光！台中國際匹克球賽10月14日開打親臨助陣

相隔近60年、合計186歲的兩位老農趙世通與蘇成峰，兩人年輕時曾一同赴日研習柑橘種植技術，返台後各自在農業路上打拚，卻因歲月流轉失去聯繫。直到蘇成峰女兒在電視節目中認出老友趙世通，主動牽線重逢。兩位白髮老農今在子女陪伴下翻閱當年赴日研習的照片，從一句句「這是哪裡？」、「那時候在做什麼？」中，逐步找回青春記憶，也讓兩個家庭延續這段跨越一甲子的珍貴情緣。

2026-10-10 15:06