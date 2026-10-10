活到老畫到老！萬和宮最高齡展 退休校長攜百歲人瑞、8旬嬤開畫展

台中82歲退休校長紀肇聲帶領百歲人瑞陳占鰲、87歲婦人施士祥「彩繪人生三人行」油畫聯展開幕茶會，今在萬和宮麻芛文化館創意藝廊登場，參展者年齡加總高達269歲，現場展出多幅精彩油畫，並邀梧棲真武宮國樂團演奏，三人活到老、學到老、畫到老的精神，令來賓讚嘆。

萬和宮董事長蕭清杰說，這是萬和宮創意藝廊設立以來最高齡的展覽，三名長者展現的藝術沒有年齡界限，以及活到老、畫到老的精神，令人敬佩與感動。

行政院文建會前副主任委員洪慶峰準備了讚賞3名長者的墨寶捲軸祝賀。他指出，高齡繪畫舉辦聯展很不容易，三名長者功力不凡；南屯區長林秋萬說，欣逢雙十國慶，又逢三長者聯展開幕，帶來藝文及國樂，視覺與聽覺雙重享受。三長者的作畫精神令人敬佩。

紀肇聲曾任鹿峰國小等校校長，服務教育界逾46年，2020退休後致力於藝術推廣，現在慈濟清水學習教育中心油畫班及沙鹿區長青學苑油畫班教師。陳占鰲及施士祥為慈濟清水學習教育中心油畫班學員，與紀肇聲結下亦師亦友的好緣份。

紀肇聲說，起初擔心陳占鰲、施士祥不會畫，於是在旁一直鼓勵，如今二人感受畫畫樂趣，占老的畫曾獲獎，施士祥的畫曾到日本展出。此次舉辦聯展，盼拋磚引玉，鼓勵長者勇於學習油畫，彩繪人生。

陳占鰲表示，感謝老師紀肇聲指導與鼓勵，他的每張畫都有老師的影子。學畫後每天都有好心情，鼓勵大家「大腦要動、手腳要動，要保重，不要胡思亂想」。

施士祥兩月前跌倒，如今還在復健中，她今天坐輪椅，由旅居比利時女兒張嘉麟、女婿尼泰陪同，她開心分享，她80歲才開始跟著老師紀肇聲學畫，從來沒有想過會舉辦聯展，格外歡喜與感恩。

婦人施士祥在「彩繪人生三人行」油畫聯展開幕茶會上經驗分享。圖／萬和宮提供

萬和宮董事長蕭清杰（左起）與百歲人瑞陳占鰲、8旬婦施士祥、退休校長紀肇聲合影。圖／萬和宮提供

百歲人瑞陳占鰲（中）在「彩繪人生三人行」油畫聯展開幕茶會上經驗分享。圖／萬和宮提供