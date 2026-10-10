彰化喜樂方舟接近完工 愛心餐會獲捐近千萬為身障者圓夢
財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會舉辦年度愛心餐會，獲多家公司企業捐款支持方舟計畫經費，瑪喜樂社福基金會感謝各方慷慨解囊，讓方舟建設進度已達94%，預計明年落成啟用。
瑪喜樂社福基金會昨在和美大中華國際美食館舉辦「方圓聚愛、舟行無礙～喜樂愛心餐會」，席開115桌，合計28個合辦單位、30個協辦單位、62個贊助單位派員參加，彰女國際同濟會表演「孔雀舞」優雅揭開晚會序幕，親情歌手蔡義德、音樂才女歌手蔡多多、民視當家花旦梁佑南等演藝明星公益演出，跟來賓熱情互動。
瑪喜樂社福基金會積極推動喜樂方舟計畫，董事長莊孝盛說，喜樂方舟將打造適合不同能力者的學習與工作環境，身心障礙者可在專業支持下累積技能、建立信心，身障院生的家人能多一分安心與盼望，不必牽掛孩子的未來。喜樂顧問團創團長陳志池致詞表示，方舟園區承載身障者對未來的期待，也承載他們家人的牽掛，喜樂及顧問團感謝企業和各界好友熱情響應，將愛心化為具體行動，期盼更多人加入同行，提供舞台給身心障礙朋友發揮能力。
餐會中良品餐飲公司捐贈475萬元贊助購置1輛中巴，金岱交通器材公司董事長黃添丁以遺產捐贈100萬元給方舟計畫，合正機械、瑞振工業、廣欣實業各捐贈100萬元，歌手蔡義德對喜樂院生感同身受，捐款100萬元支持方舟計畫。
瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦感謝各公司企業和善心人士捐款，特別提到喜樂109年成立顧問團，麥仕佳烘焙公司董事長陳志池出任創團長，出錢出力並大力號召顧問團員幫助喜樂，這次餐會喜樂顧問團捐助720萬元認養88桌，流露百桌餐席背後是許多人願意伸出雙手、陪伴同行的心意。
林玉嫦說，喜樂方舟提供身障者學習、工作與自立的機會，目前建設進度94%，預計116年度落成啟用，經費缺口約9800萬元還需各界持續支持，讓心障礙者的夢想找到靠岸的地方。
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