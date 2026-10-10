合計186歲！2位農作達人相隔60年重逢 老照片訴說青農外派種柑橘故事

相隔近60年、合計186歲的兩位老農趙世通與蘇成峰，兩人年輕時曾一同赴日研習柑橘種植技術，返台後各自在農業路上打拚，卻因歲月流轉失去聯繫。直到蘇成峰女兒在電視節目中認出老友趙世通，主動牽線重逢。兩位白髮老農今在子女陪伴下翻閱當年赴日研習的照片，從一句句「這是哪裡？」、「那時候在做什麼？」中，逐步找回青春記憶，也讓兩個家庭延續這段跨越一甲子的珍貴情緣。

這段跨越近一甲子的情誼，得從1966年說起。當時，經濟部、農村復興聯合委員會（農復會）、農林廳及省農會等單位組成選拔小組，從全國遴選10位優秀青年農民赴日本研習柑橘種植技術，趙世通與蘇成峰獲選。兩名懷抱農業理想的年輕人，就此結下緣分，也共同見證台灣農業發展的重要歷程。

赴日研習結束返台後，兩人走上不同的農業道路。趙世通回到東勢經營「振東柑園」，將在日本學到的技術運用於柑橘栽培，憑藉多年實務經驗，成為當地知名的柑橘達人；蘇成峰則在外埔發展，返台初期同樣種植柑橘，後來考量當地環境與水文條件，轉而投入水稻種植，在田間耕耘出另一番天地。

一個種橘、一個種稻，兩人各自在土地上為生活打拚，原本熟悉的老朋友，卻隨著歲月流逝逐漸失去聯繫。直到今年10月7日，蘇成峰的女兒在電視節目《農夫與他的田—種橘子找到幸福》中看見趙世通，想起父親當年赴日研習的往事，隨即主動聯繫振東柑園，這才讓一段中斷近60年的情誼重新接上。

今天，趙世通在三名兒子及長媳陪同下，熱情迎接由兒女陪伴前來的蘇成峰。兩位老友久別重逢，最珍貴的不是客套寒暄，而是一起翻開當年赴日研習的老照片，試著從影像中找回曾經熟悉的歲月。

「這是哪裡？」「那時候在做什麼？」看著照片，兩人不時互相詢問，努力辨認照片中的場景，回想當時的人事物。有些記憶已經隨著年歲漸漸模糊，一時想不起來，但在彼此的提醒下，一段段往事又慢慢浮現。照片裡的青春或許已經遠去，當年一起學習、一起懷抱理想的情景，卻在你一言、我一語之間，再度有了溫度。

近60年的光陰，足以讓一個青年走過大半人生，也足以讓許多記憶逐漸淡去；但當年共同走過的日子，仍藏在彼此的生命裡，只要有人牽起線頭，就有機會重新拾起。

令人動容的是，這次重逢不只是兩位老朋友再次見面，也讓兩個家庭因上一代的情誼重新結緣。兩人分別由子女陪伴而來，下一代牽起的不只是父親的老友，更是兩家人共同延續的珍貴記憶。

從當年懷抱理想赴日學習的青年，到如今白髮蒼蒼、兒孫陪伴的老農，趙世通與蘇成峰一生走過不同的農業道路，卻都把最精華的歲月留給了土地。近60年後再相逢，昔日的農業夥伴或許已記不清每一處場景，卻仍能在彼此的陪伴中，重新拼湊青春的模樣。

歲月帶走了部分記憶，卻沒有帶走曾經並肩走過的情誼。一張張老照片，讓兩位老農重新認識共同走過的青春，也讓兩個家庭在遲來的相聚中，接續一段珍貴的緣分。這場跨越近一甲子的重逢，最動人的或許不是記得多少往事，而是即使有些事已經忘了，身旁仍有一位老朋友，願意陪你一起慢慢想起。