彰化縣媽祖祈福文化節今聯合遶境 明擲筊一口氣確定7年爐主宮廟

2026彰化縣媽祖祈福文化節集合縣內13間宮廟，今在爐主宮廟所在地芳苑鄉聯合遶境，沿路信眾擺香案迎接媽祖，逾兩千多名民眾湧入普天宮參拜，活動熱鬧滾滾。

彰化縣媽祖祈福文化節有13鄉鎮市信仰中心的王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、溪湖福安宮，昨齊聚爐主宮廟芳苑普天宮，今一早彰化縣長王惠美、普天宮主委徐明戰及各宮廟主委在普天宮廣場主持聯合遶境起駕典禮，燃放起馬炮，各宮廟媽祖鑾轎、陣頭及藝陣浩浩蕩蕩出發。

媽祖祈福文化節系列活動豐富多元，白天有體驗活動和產業市集，晚上是演藝團隊表演。今晚間7點「臺灣特技團」在芳苑普天宮廟埕，表演融合民俗雜技、武術與舞蹈的台灣追想曲，上半場描繪先民渡海來台、開創家園的歷程，下半場演出以廟口藝陣、炸寒單爺和高難度特技。

今年配合爐主宮廟發行普天宮限量套色卡片，完成套色並傳送到臉書分享活動訊息即可獲得消費抵用券，到活動市集或合作店家使用，另完成4間以上媽祖廟巡禮集章，到活動市集或合作店家現金消費滿百元還有機會獲贈每天限量1200個媽祖頸枕，凡參加者均有機會獲得媽祖相關文創品或手作物。

明（10月11）下午3點30分將舉行聯合祈福典禮，縣長王惠美將和13間宮廟主委擲筊請媽祖聖示2027年至2033年未來7年的爐主宮廟，持續傳承彰化縣媽祖祈福文化節。明晚7點媽祖祈福晚會邀請龍千玉、吳申梅、杜忻恬、翁鈺鈞、蔡家蓁及葉諾帆等歌手獻唱，並有55吋液晶電視、冰箱、洗衣機等好禮摸彩。