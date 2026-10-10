快訊

國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

台中北屯要道今晚起斥資2000萬燙平 連7天夜間交管一次看

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區東山路現況空拍照。圖／台中市政府提供
台中市北屯區東山路現況空拍照。圖／台中市政府提供

台中市建設局投入2000萬元改善北屯區東山路一段，採分段施工，第二階段「倡和巷至東山路一段220巷」路段刨除及加鋪採夜間施工，施工時段預計今晚至10月16日，每晚8時至隔天上午7時施工，降低對交通的影響。

建設局長陳大田表示，東山路一段是北屯區重要交通幹道，沿線住宅、商業活動及公共設施密集，平日車流量大，部分路段因長期使用，出現鋪面老化、龜裂及車轍等情形。

陳大田指出，此次工程整體改善長度約1.4公里，採分階段施作，第一階段「軍功路一段至和順路」已完成改善，第二階段「倡和巷至東山路一段220巷」路段刨除及加鋪作業除更新老舊路面，也將導入人本交通理念，整併串聯沿線行人空間、優化路口無障礙設施，並增設左轉專用車道，兼顧行車效率與行人安全。

建設局說明，第二階段施工期間將依交通維持計畫辦理車道調撥及交通管制，並安排交通維持人員、設置相關警示設施，引導車流通行，降低施工對周邊交通的影響。

建設局提醒，施工期間部分車道將配合工程需要實施管制，請用路人行經施工路段時，遵循現場人員指揮及交通標誌減速慢行，並留意周邊施工狀況；有通行需求的民眾，建議提前規畫行車路線、預留行車時間，以維護自身及施工人員安全。

建設局說明，此次工程獲中央補助，透過路面更新、行人空間整合、無障礙設施改善及交通動線優化，全面提升東山路一段道路通行品質。市府將持續督促施工團隊依期程、按品質完成工程，打造更平順、安全、友善的道路環境，也請周邊居民及用路人諒解施工期間帶來的短暫不便，共同維護交通與施工安全。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>北屯區東山路燙平後示意圖。圖／台中市政府提供
台中市北屯區東山路燙平後示意圖。圖／台中市政府提供

台中 台中市 交管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南車站前廣場「大變革」！鐵路地下化後轉型步行空間

培英國中二期老舊校舍重建決標！高虹安：市款全額支應投入5.7億元

影／衝武嶺看日出卻卡在車陣中 駕駛貪方便違停惹怒網友：修法重罰

中市百校千間廁所施工中 師生繞遠路如廁哀嚎陷「廁所地獄」

相關新聞

合計186歲！2位農作達人相隔60年重逢 老照片訴說青農外派種柑橘故事

相隔近60年、合計186歲的兩位老農趙世通與蘇成峰，兩人年輕時曾一同赴日研習柑橘種植技術，返台後各自在農業路上打拚，卻因歲月流轉失去聯繫。直到蘇成峰女兒在電視節目中認出老友趙世通，主動牽線重逢。兩位白髮老農今在子女陪伴下翻閱當年赴日研習的照片，從一句句「這是哪裡？」、「那時候在做什麼？」中，逐步找回青春記憶，也讓兩個家庭延續這段跨越一甲子的珍貴情緣。

彰化縣媽祖祈福文化節今聯合遶境 明擲筊一口氣確定7年爐主宮廟

2026彰化縣媽祖祈福文化節集合縣內13間宮廟，今在爐主宮廟所在地芳苑鄉聯合遶境，沿路信眾擺香案迎接媽祖，逾兩千多名民眾湧入普天宮參拜，活動熱鬧滾滾。

台中北屯要道今晚起斥資2000萬燙平 連7天夜間交管一次看

台中市建設局投入2000萬元改善北屯區東山路一段，採分段施工，第二階段「倡和巷至東山路一段220巷」路段刨除及加鋪採夜間施工，施工時段預計今晚至10月16日，每晚8時至隔天上午7時施工，降低對交通的影響。

不再停免驚！彰化縣立體育場周邊停車將收費 逾500席車格納管

彰化縣立體育場周邊長期未實施停車收費，常遭民眾占用停車或置放廢棄車輛，彰化縣政府正發包將既有5處廣場、停車場共368席停車格委外經營，連同由彰化市公所劃設的環場道路路邊停車格，將一併停車收費，合計超過500席停車格。

影／任內最後一次出席升旗典禮 盧秀燕談話回顧8年施政成果

台中市政府今天舉辦中華民國113年國慶升旗典禮，由市長盧秀燕親自主持。由於盧秀燕兩屆市長任期即將於今年12月25日屆滿，本次典禮也是她任內最後一次以市長身份主持國慶升旗儀式。

106國搶體驗！台中購物節外籍消費衝5198萬元 學者曝關鍵

根據最新統計，2025年台中購物節外籍消費5198萬元、年增20.8%，106國參與。學者林寬裕分析，城市國際化關鍵在於能否吸引國際人士走進城市，體驗在地生活。台中購物節走過七屆，累積突破2000億元消費金額，已轉型為具備國際吸磁效應的城市品牌工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。