台中北屯要道今晚起斥資2000萬燙平 連7天夜間交管一次看

台中市建設局投入2000萬元改善北屯區東山路一段，採分段施工，第二階段「倡和巷至東山路一段220巷」路段刨除及加鋪採夜間施工，施工時段預計今晚至10月16日，每晚8時至隔天上午7時施工，降低對交通的影響。

建設局長陳大田表示，東山路一段是北屯區重要交通幹道，沿線住宅、商業活動及公共設施密集，平日車流量大，部分路段因長期使用，出現鋪面老化、龜裂及車轍等情形。

陳大田指出，此次工程整體改善長度約1.4公里，採分階段施作，第一階段「軍功路一段至和順路」已完成改善，第二階段「倡和巷至東山路一段220巷」路段刨除及加鋪作業除更新老舊路面，也將導入人本交通理念，整併串聯沿線行人空間、優化路口無障礙設施，並增設左轉專用車道，兼顧行車效率與行人安全。

建設局說明，第二階段施工期間將依交通維持計畫辦理車道調撥及交通管制，並安排交通維持人員、設置相關警示設施，引導車流通行，降低施工對周邊交通的影響。

建設局提醒，施工期間部分車道將配合工程需要實施管制，請用路人行經施工路段時，遵循現場人員指揮及交通標誌減速慢行，並留意周邊施工狀況；有通行需求的民眾，建議提前規畫行車路線、預留行車時間，以維護自身及施工人員安全。

建設局說明，此次工程獲中央補助，透過路面更新、行人空間整合、無障礙設施改善及交通動線優化，全面提升東山路一段道路通行品質。市府將持續督促施工團隊依期程、按品質完成工程，打造更平順、安全、友善的道路環境，也請周邊居民及用路人諒解施工期間帶來的短暫不便，共同維護交通與施工安全。