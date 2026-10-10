快訊

張老旺「國旗屋升旗」連辦32年！2次開心手術掏空存款…今仍現旗海原因曝

雙十好辣！美魔女胡文英穿「國旗比基尼」嗨喊：我是台灣人我驕傲

台海沒開戰全靠我！川普真實社群發長文 怒批諾貝爾和平獎沒給他

聽新聞
0:00 / 0:00

不再停免驚！彰化縣立體育場周邊停車將收費 逾500席車格納管

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣立體育場周邊停車位遭占用，影響活動舉辦及民眾停車，縣府將委外管理，並已公告招標。記者劉明岩／攝影
彰化縣立體育場周邊停車位遭占用，影響活動舉辦及民眾停車，縣府將委外管理，並已公告招標。記者劉明岩／攝影

彰化縣立體育場周邊長期未實施停車收費，常遭民眾占用停車或置放廢棄車輛，彰化縣政府正發包將既有5處廣場、停車場共368席停車格委外經營，連同由彰化市公所劃設的環場道路路邊停車格，將一併停車收費，合計超過500席停車格。

彰化縣政府交通處指出，彰化縣立體育場停車場除平日提供洽公及運動民眾停車外，也提供進駐場館的各機關員工辦公、鄰近學校師生上課及參加各項比賽、活動者停車需求，在實施停車收費後，可落實使用者付費及公平正義原則，打造場區優質停車環境，有效提升停車格周轉率，改善場區停車亂象。

此一「彰化縣立體育場園區周邊停車場委託管理案」，涵括5處路外停車場，包括體育館及圓形廣場周邊區域、田徑場正門入口前紅磚區、環場道路旁綠蔭廣場（鄰田徑場西南門）、田徑場西北門前廣場、健興網球場附屬停車場，合計可提供368席停車格，並依規定設置身心障礙專用停車位、婦幼停車位及充電車格。

此外，體育場環場道路已由彰化市公所畫設上百路邊停車格，將納入彰化市公所路邊停車收費系統，待「彰化縣立體育場園區周邊停車場委託管理案」完成發包後，將同時收費，合計將有逾500席停車格，收費辦法及費率將由得標廠商會同相關單位訂定。

由於體育場及體育館目前有四個縣府局處設有辦公室，未來實施停車收費，將協調得標廠商以優惠出租方式，提供縣府員工停車需求。

彰化 彰化縣 停車格 停車場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

好市多停車7小時…顧客喊「買4萬為何還要繳費」 掀兩派論戰

籃球／彰化成功邀請賽17日燃戰火 66隊伍角逐榮譽

影／衝武嶺看日出卻卡在車陣中 駕駛貪方便違停惹怒網友：修法重罰

高雄砸1.8億蓋運動中心「民眾白天用不了」！ 運發局研議增開放時段

相關新聞

影／衝武嶺看日出卻卡在車陣中 駕駛貪方便違停惹怒網友：修法重罰

雙十國慶連假合歡山武嶺湧現觀日出車潮，今天凌晨4點就塞爆，武嶺到水晶宮路段更因違停占用狹窄山路，車流嚴重回堵。照片曝光引發網友怒批，要求加重違停罰則。仁愛分局表示，截至上午已舉發違規停車等案件15件。

影／任內最後一次出席升旗典禮 盧秀燕談話回顧8年施政成果

台中市政府今天舉辦中華民國113年國慶升旗典禮，由市長盧秀燕親自主持。由於盧秀燕兩屆市長任期即將於今年12月25日屆滿，本次典禮也是她任內最後一次以市長身份主持國慶升旗儀式。

106國搶體驗！台中購物節外籍消費衝5198萬元 學者曝關鍵

根據最新統計，2025年台中購物節外籍消費5198萬元、年增20.8%，106國參與。學者林寬裕分析，城市國際化關鍵在於能否吸引國際人士走進城市，體驗在地生活。台中購物節走過七屆，累積突破2000億元消費金額，已轉型為具備國際吸磁效應的城市品牌工程。

升格難題 彰化人口月底恐跌破120萬

彰化縣人口持續下滑，十月底恐跌破一百二十萬人大關，距離升格直轄市所需的一百二十五萬人門檻愈來愈遠，也成縣長選戰焦點。國民黨魏平政主張打造「台灣第七都」，民進黨陳素月認為升格不能只喊口號，無黨籍邱建富則提出改善居住條件、引進高科技產業，盼增加就業機會、留住人口。

不再停免驚！彰化縣立體育場周邊停車將收費 逾500席車格納管

彰化縣立體育場周邊長期未實施停車收費，常遭民眾占用停車或置放廢棄車輛，彰化縣政府正發包將既有5處廣場、停車場共368席停車格委外經營，連同由彰化市公所劃設的環場道路路邊停車格，將一併停車收費，合計超過500席停車格。

無人機凌空展旗吸睛 台中國慶升旗典禮「陸空雙旗」氣勢磅礡

台中市政府今天上午於市府前廣場舉行雙十國慶升旗典禮，吸引近兩萬名民眾到場共襄盛舉。今年典禮結合台中優勢科技產業，首次推出「空中展旗」儀式，由5架無人機垂掛青天白日滿地紅國旗，以大雁編隊隊形莊嚴飛越府前廣場上空，震撼全場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。