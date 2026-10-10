不再停免驚！彰化縣立體育場周邊停車將收費 逾500席車格納管

彰化縣立體育場周邊長期未實施停車收費，常遭民眾占用停車或置放廢棄車輛，彰化縣政府正發包將既有5處廣場、停車場共368席停車格委外經營，連同由彰化市公所劃設的環場道路路邊停車格，將一併停車收費，合計超過500席停車格。

彰化縣政府交通處指出，彰化縣立體育場停車場除平日提供洽公及運動民眾停車外，也提供進駐場館的各機關員工辦公、鄰近學校師生上課及參加各項比賽、活動者停車需求，在實施停車收費後，可落實使用者付費及公平正義原則，打造場區優質停車環境，有效提升停車格周轉率，改善場區停車亂象。

此一「彰化縣立體育場園區周邊停車場委託管理案」，涵括5處路外停車場，包括體育館及圓形廣場周邊區域、田徑場正門入口前紅磚區、環場道路旁綠蔭廣場（鄰田徑場西南門）、田徑場西北門前廣場、健興網球場附屬停車場，合計可提供368席停車格，並依規定設置身心障礙專用停車位、婦幼停車位及充電車格。

此外，體育場環場道路已由彰化市公所畫設上百路邊停車格，將納入彰化市公所路邊停車收費系統，待「彰化縣立體育場園區周邊停車場委託管理案」完成發包後，將同時收費，合計將有逾500席停車格，收費辦法及費率將由得標廠商會同相關單位訂定。

由於體育場及體育館目前有四個縣府局處設有辦公室，未來實施停車收費，將協調得標廠商以優惠出租方式，提供縣府員工停車需求。