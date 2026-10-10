南投國慶典禮玩出新花樣！「一砲而紅」搭茶博 打響南投名號

南投縣政府今天上午在中興新村大操場舉辦國慶升旗典禮，吸引近3000人參加，不少民眾手持國旗、穿著國旗裝到場。縣府結合在地學校演出、農特產品推廣及南投世界茶業博覽會，現場準備1000份香蕉供民眾領取，穿著國旗裝者還可獲得限量茶博杯，吸引民眾排隊，增添國慶熱鬧氣氛。

升旗典禮由平和國小合唱團暖場，接著由營北國中樂儀隊護旗進場，平和國小合唱團領唱國歌，南投憲兵隊擔任升旗手，中興高中管樂社則演奏國歌、國旗歌及進行曲，伴隨樂聲與現場民眾共同迎接國旗升起。

縣長許淑華表示，國慶是全民共同歡慶的重要日子，今年邀請南投在地學校參與演出，展現青年學子的朝氣與活力，也為國慶增添光彩，並串聯南投世界茶業博覽會，希望民眾參加升旗後，也能前往茶博會場品茗、選購農特產品，認識南投好茶及地方農業特色。

典禮中也安排國慶祝福儀式，由許淑華邀請與會貴賓共同啟動，以禮砲意象祝福中華民國生日快樂，並以「一砲而紅、打響南投，再創佳績」傳達對地方發展的期許，希望透過國慶與茶博會相互串聯，擴大節慶效益，吸引更多遊客認識南投茶鄉及觀光農業。

為增添活動趣味，現場另安排健康操帶動跳，並準備1000份南投香蕉贈送民眾，穿著國旗相關裝扮者還可加碼獲得限量茶博杯，吸引不少人排隊領取。

立委游顥、縣議員宋懷琳、林憶如、林儒暘、張秀枝、簡千翔、南投市長張嘉哲、集集鎮長吳大村、縣農會總幹事曾明瑞及南投縣後備指揮部指揮官張隆銘等人也到場參與。

南投縣府在中興新村舉辦國慶升旗典禮，吸引近3000人參加，民眾手持國旗、齊聲祝福中華民國生日快樂。圖／南投縣政府提供

南投縣國慶升旗典禮結合在地學校展演，由營北國中樂儀隊護旗進場，展現學生青春活力。圖／南投縣政府提供