影／衝武嶺看日出卻卡在車陣中 駕駛貪方便違停惹怒網友：修法重罰

雙十國慶連假合歡山武嶺湧現觀日出車潮，今天凌晨4點就塞爆，武嶺到水晶宮路段更因違停占用狹窄山路，車流嚴重回堵。照片曝光引發網友怒批，要求加重違停罰則。仁愛分局表示，截至上午已舉發違規停車等案件15件。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專今天凌晨4點發布監視器畫面，只見合歡山道路湧入大量車輛，周邊空地也聚集不少人潮。粉專指出，當時合歡山各停車場幾乎停滿，僅小風口停車場還有位置，呼籲用路人暫時不要上山，以免耽誤行程。

不過，隨著白天車流持續增加，交通狀況更加嚴重。部分駕駛為求方便，將車輛違停在狹窄山路兩側，甚至占用單線車道，導致後方車輛無法順利會車，形成長長車龍。

上午8點一輛白色賓士車停在車道上、車主卻不在現場，違停占用道路，引發網友熱議，有人留言痛批「太過份了吧」，也有人認為山區道路特殊，應提高違停罰款，甚至主張修法加重處罰。網友認為，個別駕駛貪圖一時方便，卻讓其他用路人被迫困在車陣中，也增加狹窄山路會車的風險。

仁愛分局表示，國慶連假期間，前往武嶺、清境農場及合歡山等景點的遊客增加，清晨部分路段出現人潮、車潮及交通壅塞情形，警方已加強交通疏導與路況監控，並派遣員警前往易壅塞路段執行交通指揮及管制。截至今天上午，警方已舉發違規停車等案件15件。

警方呼籲，山區道路狹窄，用路人切勿違規停車、任意臨停或占用車道，以免影響其他車輛通行。民眾上山前應留意即時路況，並配合現場員警指揮，避免因違停造成交通壅塞，共同維護山區道路安全。

合歡山國慶連假車潮湧現，部分車輛違停占用車道，警方加強取締違停車輛。圖／仁愛警分局提供