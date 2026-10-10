影／任內最後一次出席升旗典禮 盧秀燕談話回顧8年施政成果

台中市政府今天舉辦中華民國113年國慶升旗典禮，由市長盧秀燕親自主持。由於盧秀燕兩屆市長任期即將於今年12月25日屆滿，本次典禮也是她任內最後一次以市長身份主持國慶升旗儀式。

盧秀燕於致詞時表示，市府團隊多年來在元旦與國慶升旗典禮上皆展現全國最大面的國旗，展現守護中華民國與愛國的決心。今年更特別規劃無人機攜帶國旗進場，象徵台中除了半導體與晶片產業外，亦全力打造無人機產業成為國家的下一座「護國神山」。

面對即將卸任，盧秀燕表達了對全體市民的感謝。她指出，任期雖僅剩最後倒數，但市府團隊將堅持奮鬥至最後一秒，不負市民期待。她並回顧8年前競選時提出改善空污的承諾，指出經過多年努力，台中市空氣品質大幅改善，PM2.5平均濃度降至13.5微克，優於國家標準，並成功推動中火拆煤換氣。

此外，盧秀燕也列舉多項民生與建設政績，包含恢復老人免費健保補助、推動雙十公車、提供學童免費營養午餐與鮮奶，以及興建台中國家展覽中心、綠美圖、超過200座美樂地公園與逾萬戶社會住宅等。她強調，市府秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，成功通車台中首條捷運綠線，為台中奠定堅實的發展基礎。

台中市政府今天舉辦中華民國113年國慶升旗典禮，由市長盧秀燕親自主持。由於盧秀燕兩屆市長任期即將於今年12月25日屆滿，本次典禮也是她任內最後一次以市長身份主持國慶升旗儀式。記者黃仲裕／攝影