106國搶體驗！台中購物節外籍消費衝5198萬元 學者曝關鍵

根據最新統計，2025年台中購物節外籍消費5198萬元、年增20.8%，106國參與。學者林寬裕分析，城市國際化關鍵在於能否吸引國際人士走進城市，體驗在地生活。台中購物節走過七屆，累積突破2000億元消費金額，已轉型為具備國際吸磁效應的城市品牌工程。

台灣師範大學 EMBA 兼任助理教授林寬裕分析，外國朋友認識一座城市的魅力，往往不是從厚重的政策白皮書開始，而是從「吃一頓飯、逛一個商圈、住一晚旅館」的真實生活體驗出發。台中購物節近年透過外籍專屬獎項、多國語言服務與海外推廣，成功打造出國際旅客認識台中的入口。

林寬裕強調，國際城市品牌的建立需要長期且穩定的經營，「台中購物節下一階段不應停下腳步，而是要從拚消費走向拚國際，將累積的聲量轉化為長遠的城市品牌資產。」

根據最新統計，2025年外籍人士下載「台中通」APP達4405人，年增58.2%，參與者遍及全球106國，在台中的消費金額達5198萬元、年增20.8%。相關海外宣傳觸及全球55國，成功透過社群與數位媒體，將台中的美食、觀光與商圈魅力推廣至國際。

此外，台中購物節近年更接連斬獲國際泰坦創新大獎（TITAN Innovation Awards）、美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）等9項全球國際大獎肯定，顯示台中的城市行銷軟實力已登上國際舞台。

台中商圈業者指出，購物節帶動的人潮顯著提升店面的提袋率與營業額，尤其是外籍旅客與跨縣市遊客的湧入，更為傳統商圈注入新血。期盼購物節明年能繼續辦理，並結合國際行銷吸引更多外國遊客造訪，讓「來台中購物」成為世界認識台中的第一步。

台中市長盧秀燕（中）與法國在台協會主任龍燁主任（右）交流，並享受西區米其林料理。圖／台中市政府提供