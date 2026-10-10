無人機凌空展旗吸睛 台中國慶升旗典禮「陸空雙旗」氣勢磅礡

台中市政府今天上午於市府前廣場舉行雙十國慶升旗典禮，吸引近兩萬名民眾到場共襄盛舉。今年典禮結合台中優勢科技產業，首次推出「空中展旗」儀式，由5架無人機垂掛青天白日滿地紅國旗，以大雁編隊隊形莊嚴飛越府前廣場上空，震撼全場。

典禮開始前，惠文高中樂儀隊帶來精彩表演。隨後由無人機編隊引領入場，搭配地面上由76名後備憲兵共同展護的全國最大巨幅國旗，打造出獨一無二的「陸空接力」視覺盛宴。現場更特別邀請榮獲世界少年軟式棒球錦標賽冠軍的德芙蘭國小少棒隊帶領全場大合唱國歌，場面溫馨且熱血沸騰。

市長盧秀燕表示，台中積極發展無人機產業，這次將無人機技術與國家慶典結合，象徵市府推動前瞻科技與在地產業結合的決心。精采紛呈的展演讓市民歡呼聲不斷，展現出台中市滿滿的創新活力與愛國情懷。

台中市國慶升旗典禮，並結合台中無人機產業，由無人機垂掛國旗凌空飛越府前廣場，呈現「空中展旗」壯闊畫面。記者黃仲裕／攝影

台中市國慶升旗典禮，並結合台中無人機產業，由無人機垂掛國旗凌空飛越府前廣場，呈現「空中展旗」壯闊畫面。記者黃仲裕／攝影

惠文高中樂儀隊出席台中市國慶升旗典禮，帶來精彩表演。記者黃仲裕／攝影

台中市國慶升旗典禮，並結合台中無人機產業，由無人機垂掛國旗凌空飛越府前廣場，呈現「空中展旗」壯闊畫面。記者黃仲裕／攝影