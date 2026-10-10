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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

畫「虎」不成 刺青業者判賠4.2萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中卓姓男子花三萬八千元在背部刺上兩隻「飛天虎」，不滿成品與原圖差距過大，向羅姓刺青業者求償三十萬元。台中地院比對後，認定兩隻老虎各有一隻眼睛未完整呈現，右側老虎虎爪也不夠銳利，確有施作瑕疵，扣除未付尾款一萬八千元，判羅賠償四萬二千元，可上訴。

卓男主張，今年一月十六日預約刺青，原訂下午三時開始，卻因店內客人多，加上羅委託他討論住宅裝潢，直到晚上八時才動工。他認為，刺青師傅從上午忙到晚上，疲累導致技術失常，成品的老虎眼睛、虎爪及左側虎頭均與原圖不符，刺青處還奇癢無比，因此求償雷射除刺青及重新紋身費用共三十萬元。

羅姓業者則辯稱，刺青完成後，卓男曾表示「很好看」，當場沒有異議，兩個多月後才提出不滿。刺青效果也可能受個人體質、傷口癒合及保養方式影響，且業者曾提出補色、修整，遭卓男拒絕。

台中地院比對原圖與實際刺青後認為，兩隻老虎各有一隻眼睛呈現半閉狀態，與原圖雙眼炯炯有神的樣貌差異明顯；右側老虎虎爪也因彎曲度不足，未能呈現原圖的凶猛氣勢，認定這三處有承攬工作瑕疵，其餘部分則無明顯問題。

法院參考醫美機構雷射除刺青價格，以三處每次平均一萬元估算，約需六次處理，費用共六萬元，再扣除卓男未付的一萬八千元尾款，判羅應賠償四萬二千元。

刺青 台中 台中地院

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