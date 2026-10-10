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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

選情初探／二林鎮長、竹塘鄉長 三強鼎立

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣二林區四鄉鎮除了芳苑鄉長同額競選，二林鎮長、竹塘鄉長兩屆任滿，下屆鄉鎮長選舉呈現三足鼎立局面，大城鄉長尋求連任而面臨年輕世代挑戰，選情激烈不輸都會區。

二林鎮長選戰由國民黨四連霸縣議員陳一惇、無黨籍前鎮民代表會主席許杰霖及民進黨鎮民代表吳聰明角逐。陳一惇轉戰鎮長，具備知名度及服務口碑；許杰霖的妻子洪敏綺是現任鎮民代表、上屆鎮代會主席，夫妻長期經營地方人脈；吳聰明則獲縣長參選人陳素月輔選，力拚突破。三人如何爭取選民認同，地方服務及鎮政願景將是關鍵。

竹塘鄉長選戰同樣三強競逐，鄉代會主席林淑女、鄉農會總幹事詹光信及具法學碩士背景的戴孟書均以無黨籍參選。林淑女因太陽能光電工程司法案件受到關注，重新投入選戰；詹光信長期推廣農特產品，希望將農會經營經驗帶進鄉公所；戴孟書則主打法學專業、縣政顧問及後備軍人社團經歷，訴求以行政經驗服務地方。

大城鄉長陳玉照出身彰化區漁會，轉任鄉公所秘書受當時民進黨鄉長蔡鴻喜倚重，一如預料接棒後勤勉從公，積極尋找特色發展大城鄉觀光旅遊，但推動興建頂庄村納骨塔惹議，地方推出故鄉長吳明玉的女兒吳井萱角逐，政見方面針對大城鄉高齡化主打照顧長輩。陳、吳二人均未掛黨籍但各有政黨人脈，掌握中間選民將是選戰當務之急。

林保玲擔任鄉長後芳苑氣象一新，募集民間資源率全縣之先開出幸福巴士，連年舉辦潮間帶藝文季，使用芳苑農產品開辦特色筵席，邀集文史工作者並結合學校出版芳苑故事書，這次參選無人競爭，顯見其施政成果獲得鄉民肯定。

鄉長 芳苑 陳素月

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