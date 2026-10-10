升格難題 彰人口月底恐跌破120萬

彰化縣人口持續下滑，十月底恐跌破一百二十萬人大關，距離升格直轄市所需的一百二十五萬人門檻愈來愈遠，也成縣長選戰焦點。國民黨魏平政主張打造「台灣第七都」，民進黨陳素月認為升格不能只喊口號，無黨籍邱建富則提出改善居住條件、引進高科技產業，盼增加就業機會、留住人口。

彰化縣人口在二○○四年達到最高峰一百三十一萬五千零三十四人，之後逐年下滑，二○二二年四月首度跌破一百二十五萬人，去年四月跌破一百二十二萬人，今年一月底再跌破一百二十一萬人，人口流失加速。

彰化縣政府統計，今年九月底再減至一百二十萬零四百四十七人，單月減少一千二百三十九人。九月底遷入二千零二十人、遷出二千七百七十四人，遷出比遷入多七百五十四人；出生四百九十九人、死亡九百八十四人，死亡人數近乎出生人數兩倍，人口面臨自然減少及外移雙重壓力。

縣府官員指出，人口流失與出生率降低、高齡人口比例增加有關，加上六都磁吸效應，就業、就學及社會福利等因素，導致遷出人口多於遷入人口。

國民黨縣長參選人魏平政提出「彰化正能量，打造台灣第七都」政策白皮書，主張以人口提升、產業轉型、交通擴張及城鎮升級四大引擎帶動發展。他澄清，「第七都」並非指行政區劃升格為直轄市，而是希望讓彰化的基礎建設、社會福利及生活水準與六都看齊。

民進黨縣長參選人陳素月表示，她不反對彰化升格，但升格有一定條件，不能只靠口號，應先思考如何達成。她指出，依地方制度法，升格須符合相關人口及其他條件，彰化目前仍有差距。面對人口外移，她主張從產業發展與就業、重大交通建設及都市計畫、社會福利與高齡照顧，以及育兒與生育支持等方向著手。

無黨籍參選人邱建富則認為，彰化要留住人口，應改善土地政策、降低建築成本，創造適合居住的環境，並引進高科技產業、增加就業機會，才能讓民眾願意留在彰化。