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電動車代步沒電了！台中91歲獨居翁受困路中 警方暖舉助返家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中91歲獨居老翁因電動代步車沒電受困路中，警方伸援送老翁返家。圖／讀者提供
台中91歲獨居老翁因電動代步車沒電受困路中，警方伸援送老翁返家。圖／讀者提供

台中一名91歲獨居老翁日前騎電動代步車外出散步，途中車沒電罷工，受困路中。警方獲報趕到，發現老翁嘗試把代步車騎回家，結果代步車徹底沒電，在旁戒護的警方見狀，以警車送老翁返家，並協助聯繫維修廠商，暖舉令老翁感動。

台中市警局烏日分局犁份派出所日前獲報，龍井區遊園北路有長者疑似迷途需要協助。員警到場發現，老翁疲憊、徬徨無助，攙扶至路旁休息，並將電動代步車移至安全處。經初步檢查，確認車輛是電力不足所致。

員警​考量老翁年事已高，打算以警車送其返家，但老翁捨不得將代步車留路旁，婉拒警方，經多次嘗試終於發動代步車，員警擔心長者路程中發生意外，徒步跟在後方戒護安全，不料行駛不到70公尺，代步車便徹底沒電罷工。

由於附近沒有充電設施，且天候炎熱，老翁在員警勸說下乘警車返家。員警除平安將人送達住處外，也貼心協助聯繫代步車維修廠商前往處置。老翁返家後緊握員警雙手頻頻道謝。

​烏日警分局提醒民眾，使用電動代步車外出前，務必先確認電池電量、煞車及輪胎等車況，若行程較遠更應評估剩餘電力是否足以應付往返。此外，家中長輩若有失智或走失之虞，建議可在其衣物上繡上姓名與聯絡電話，或向相關單位申請配戴愛心手鍊，以利警方在第一時間協助長者平安返家。

台中 獨居 電動車

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