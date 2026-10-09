南投道路養護不只靠公帑！杉林溪、九族文化村等3企業認養道路景觀

南投縣政府近4年投入28億餘元推動道路建設，另編列86億餘元辦理災後復建，完成1595件工程；另有3家企業認養鹿谷、魚池及草屯共3條道路景觀維護，透過公私協力改善道路環境，並導入AI及無人機技術，提升道路養護效率。

南投縣副縣長王瑞德表示，南投縣列管縣道及鄉道總長超過870公里，道路養護攸關民眾通行、農產運輸、產業發展及觀光旅遊。此次杉林溪森林生態渡假園區、九族文化村及福盈建材公司分別認養鹿谷鄉投51線、魚池鄉投61線及草屯鎮投12線道路景觀維護，希望藉此拋磚引玉，邀請更多企業投入地方公共事務，共同維護道路環境。

縣府工務處指出，近4年投入28億4315萬元推動道路建設，優先改善可作為省道替代道路，以及串聯地方產業與觀光景點的重要路線，已完成中寮鄉投22線至投26線環鄉公路闢建與拓寬、國姓鄉縣道147線拓寬及魚池鄉金天巷拓寬等工程，改善中寮南北向交通，提升國姓、水里間往來便利性，也強化日月潭及九族文化村周邊交通路網。草屯鎮投14線及水里鄉縣道147線拓寬工程則持續推進。

橋梁及人行環境方面，全縣426座橋梁持續定期巡檢，近4年投入4億9535萬元完成守城橋、武界橋、平靜橋、林朋橋、永興橋、寶石橋及民生橋等7座橋梁改建，提升耐震、防洪及通行安全。另投入13億2149萬元完成50件人行環境改善計畫，涵蓋校園周邊、社區及觀光地區，逐步建構無障礙、人車分流的步行空間。

面對颱風豪雨及極端氣候帶來的災害，縣府近4年編列86億1800萬元辦理災後復建，完成1595件工程，包括編號道路427件、村里道路53件，以及農路、產業道路1115件，持續修復受損道路、邊坡及路基，維持民生與產業運輸安全。

王瑞德表示，南投幸福巴士已完成13鄉鎮市布建，完善道路是確保接送服務安全的重要基礎。縣府將持續推動縣道147線水里段、鹿谷鄉投55線拓寬及中寮鄉投17線截彎取直等工程，並導入智慧車巡、AI鋪面辨識、無人機邊坡建模及即時通報平台，讓道路管理從損壞後修復逐步轉向數據監測與預防性維護。