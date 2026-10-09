台中西屯漢翔路「瓦磘橋」13日封橋拓寬 改道指南一次看

台中市建設局投入93.8億元，推動串連中科與市區的「西屯區漢翔路延伸至東大路道路新闢工程」9月開工。建設局提醒，第一期工程中的關鍵節點瓦磘橋將在 10月13日起全橋封閉施工，請用路人提早改道。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕高度重視區域交通建設，持續完善整體路網。漢翔路延伸工程全案共分為三期推動，第一期施工範圍跨越港尾仔溪並穿越高速公路涵洞，涵蓋橋梁、高速公路及一般道路等路段。其中，既有的「瓦磘橋」將拓寬改建，以承受未來開通後的交通流量。

陳大田說明，瓦磘橋拓寬改建期間，周邊居民及用路人可改由廣福路163巷、永安一巷及筏堤東街等替代道路通行。為降低施工對周邊交通的影響，建設局在重要路口提前設置改道路線指示牌，並依現場交通狀況適時調整交通維持措施，引導用路人改道。

建設局提醒，施工期間請用路人提前規畫行車動線，行經周邊道路時，務必依循現場交通標誌及交通指揮人員指示，減速慢行並留意施工人員及機具，共同維護交通安全。市府將持續完善區域路網，提升整體交通服務品質與生活環境。

瓦磘橋施工期間北向車流改道路線。圖／台中市政府提供

瓦磘橋拓寬完工後示意圖。圖／台中市政府提供