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台中暖心公車駕駛助不適乘客就醫「全車鼓掌致敬」 乘客還熱心要做媒

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今年42歲張鐙元、擔任台中客運駕駛3年，乘客突發不適，他冷靜伸援，獲台中客運獎勵。圖／台中市政府提供
今年42歲張鐙元、擔任台中客運駕駛3年，乘客突發不適，他冷靜伸援，獲台中客運獎勵。圖／台中市政府提供

台中市一名女性乘客日前搭乘公車時突身體不適，駕駛張鐙元見狀，先將公車安全停靠路邊，再下車買水供乘客飲用，並協助載至醫院。暖心舉動讓全車乘客響起熱烈掌聲，其中7位乘客更熱情化身月老，笑問「你娶某了嗎？」要幫好駕駛做媒人；受助乘客事後特別投書市府，感謝駕駛暖心相助。

今年42歲張鐙元、擔任台中客運駕駛3年，他回憶事發當天，一名女性乘客搭乘93路公車，從「新烏日車站」上車，途中突然出現過度換氣、全身痙攣及臉色發白等症狀，車上乘客見狀立即大喊「司機救命，有人昏倒了！」

張鐙元透過後視鏡發現乘客倒在座位上，隨即將公車停靠路邊、開啟警示燈，並上前安撫乘客情緒，攙扶至博愛座休息，還特地下車買水供乘客飲用，待情況稍微緩解後，於公車行經醫院站點時協助乘客就醫。

張鐙元說，「當時沒有想到班次可能會誤點，人的安全比較重要。」過程中車上乘客也紛紛伸出援手，待公車重新上路，全車響起熱烈掌聲。當天車上7位高齡乘客年齡合計超過500歲，不僅稱讚他是好駕駛，還熱心詢問婚姻狀況、想幫忙牽紅線，讓原本緊張的氣氛增添溫馨笑聲。

張鐙元對於受助乘客投書市府表達感謝，謙虛表示「這是應該做的」。他分享，過去曾因工作無法在至親過世時及時返家，留下遺憾，如今擔任公車駕駛，能更妥善安排時間陪伴家人，休假時也會帶母親出遊。台中客運肯定張鐙元協助乘客、處置得宜，特別頒發獎金表揚。

台中客運肯定張鐙元協助乘客、處置得宜，特別頒發獎金表揚。圖／台中市政府提供
台中客運肯定張鐙元協助乘客、處置得宜，特別頒發獎金表揚。圖／台中市政府提供

台中 公車駕駛 公車

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