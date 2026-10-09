台中公園驚見新娘轎造景....民眾行經嚇壞 建設局：違規私設要求撤除

台中公園近期增設新娘轎，還有南瓜馬車等裝置藝術，豎立在公園內相當突兀，引發網友熱議。民眾認為造景審美欠佳，呼籲台中市府介入處理。台中市建設局表示，該裝置藝術為委外租船營運業者私自裝設，將依規裁罰，並限期撤除。

民眾近期行經台中公園，發現公園內增設裝置藝術，有復古的新娘轎、南瓜馬車，網友將照片PO網後引發討論。有民眾留言說「晚上去走走整個嚇爛」、「大台中的美學我一直跟不上」、「讓在台中公園真的很可怕」、「這個審美是哪個年代」。

另也有過去協助經營的青年團隊指出，現在營運廠團隊的美感與活動非常不現代化，月老廟看了令人搖頭，希望市府可以介入處理、重新招標，讓真正會經營的團隊有機會擦亮在地景點與台中的象徵驕傲。

建設局表示，經查該裝置藝術為台中公園委外的租船營運業者未經申請私自裝設，已違反台中市公園及行道樹管理自治條例第13條第21項規定，將依規裁罰，並責成該租船業者於今日撤除，以維公園景觀。