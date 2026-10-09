魏平政促辯論 陳素月駁邱建富爆料

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣長參選人邱建富開記者會質疑參選人陳素月其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。記者劉明岩／攝影
彰化縣長參選人邱建富開記者會質疑參選人陳素月其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。記者劉明岩／攝影

離選舉不到兩個月，無黨籍彰化縣長參選人邱建富與國民黨魏平政都展開攻勢。邱建富質疑民進黨陳素月兒子曾任農水署彰化管理處約僱人員，任用資格與程序應公開接受檢驗；魏平政持續力邀參選人公開辯論，魏平政團隊說，尚未接獲綠營回應，盼對手盡速派代表。

邱建富昨開記者會質疑陳素月，「農水署彰化管理處分機三五三的張先生，是不是你的兒子？如果是，當初怎麼進去的？」邱建富說，外界質疑原透過甄選進用的資訊專業人員，同期遭調離資訊室，隨後又有立委關係人進入資訊室任職。彼此是否存在關聯，都應由具權責的獨立機關調查釐清。

對此陳素月表示，每個人家庭生活都是隱私，不希望家人被選舉波及，且兒子已是成人，想去哪裡上班是他的自由。當初職缺是公開徵才，陳說自己兒子應徵投履歷，她沒有阻止或替為安排，但上班後認為興趣不在此就離職。

陳素月說，她不是農水署的主管，沒有利益迴避的問題。就算是監督單位，但也不會干預單位預算的執行。她希望競爭者回歸政見與政策論述，不要無的放矢。

魏平政競選團隊力促縣長參選人公開政策辯論，團隊指出，先前陳素月曾公開表示樂見政策交流、同意由代表討論，邱建富也透過媒體表達參與意願。但截至目前，團隊尚未接獲陳素月陣營聯繫，盼各方盡速派代表，讓辯論從原則意願進入實質討論。

陳素月團隊回應，希望透過兩黨縣黨部主委作為溝通協調平台，並有具備公正公信的電視台轉播為原則，再來討論，看是否有共識。

魏平政 陳素月 辯論

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