魏平政促辯論 陳素月駁邱建富爆料

離選舉不到兩個月，無黨籍彰化縣長參選人邱建富與國民黨魏平政都展開攻勢。邱建富質疑民進黨陳素月兒子曾任農水署彰化管理處約僱人員，任用資格與程序應公開接受檢驗；魏平政持續力邀參選人公開辯論，魏平政團隊說，尚未接獲綠營回應，盼對手盡速派代表。

邱建富昨開記者會質疑陳素月，「農水署彰化管理處分機三五三的張先生，是不是你的兒子？如果是，當初怎麼進去的？」邱建富說，外界質疑原透過甄選進用的資訊專業人員，同期遭調離資訊室，隨後又有立委關係人進入資訊室任職。彼此是否存在關聯，都應由具權責的獨立機關調查釐清。

對此陳素月表示，每個人家庭生活都是隱私，不希望家人被選舉波及，且兒子已是成人，想去哪裡上班是他的自由。當初職缺是公開徵才，陳說自己兒子應徵投履歷，她沒有阻止或替為安排，但上班後認為興趣不在此就離職。

陳素月說，她不是農水署的主管，沒有利益迴避的問題。就算是監督單位，但也不會干預單位預算的執行。她希望競爭者回歸政見與政策論述，不要無的放矢。

魏平政競選團隊力促縣長參選人公開政策辯論，團隊指出，先前陳素月曾公開表示樂見政策交流、同意由代表討論，邱建富也透過媒體表達參與意願。但截至目前，團隊尚未接獲陳素月陣營聯繫，盼各方盡速派代表，讓辯論從原則意願進入實質討論。

陳素月團隊回應，希望透過兩黨縣黨部主委作為溝通協調平台，並有具備公正公信的電視台轉播為原則，再來討論，看是否有共識。